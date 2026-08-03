Univerzalni komplet za metenje, plavi
Univerzalni set četki koji se sastoji od metle i lopatice za smeće. Boja: Plava.
Robusni univerzalni set četki savršen za metenje opuštene prljavštine. Sadrži metlu sa stabilnom ručkom i lopaticu za smeće. Boja: Plava.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Boja
|plavo / žuto
|Materijal
|PP / PET
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|335 x 231 x 98
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|335 x 231 x 98