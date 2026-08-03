Brisač vode, ojačani, 55 cm
55 cm širok, ojačani brisač za vodu posebno razvijen za teške primjene.
Suši podove bez tragova i pouzdano čisti pukotine: Kärcherov brisač za vodu od pjenaste gume. Ojačani brisač širine 55 cm savršen je za teške primjene.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Radna širina (cm)
|55
|Materijal
|Čelik, pocinčani / Pjenasta guma
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|550 x 40 x 100
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje