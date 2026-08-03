Brisač vode, ojačani, 75 cm
Za teške primjene i podove koji se suše bez tragova: ojačani Kärcherov crni vodeni brisač širine 75 cm.
Napravljen od robusne pjenaste gume, ojačan i širok 75 cm, Kärcher brisač za vodu ima impresivne performanse tijekom teških primjena. Crni brisač suši podove bez tragova i pouzdano čisti pukotine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Radna širina (cm)
|75
|Materijal
|Čelik, pocinčani / Pjenasta guma
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|750 x 40 x 100
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje