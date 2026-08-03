Kompaktni držač jastučića za spužvice iz Kärchera za praktično čišćenje područja nedostupnih strojevima za čišćenje. Izrađen od visokokvalitetne plastike, dugotrajni držač vrlo je otporan na standardne kemikalije za čišćenje i posebno je nježan za površine. Zahvaljujući ergonomskoj ručki, lako ga je držati, što omogućuje čišćenje bez napora bilo kojom vrstom jastučića za čišćenje.