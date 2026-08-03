Držač jastučića
Kärcher držač jastučića s držačem za jastučiće za ribanje. Savršeno za intenzivno mehaničko čišćenje podova i površina.
Kompaktni držač jastučića za spužvice iz Kärchera za praktično čišćenje područja nedostupnih strojevima za čišćenje. Izrađen od visokokvalitetne plastike, dugotrajni držač vrlo je otporan na standardne kemikalije za čišćenje i posebno je nježan za površine. Zahvaljujući ergonomskoj ručki, lako ga je držati, što omogućuje čišćenje bez napora bilo kojom vrstom jastučića za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 / 100 / 65
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Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje
- Površina - mokro čišćenje