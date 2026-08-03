Jastučić bijeli

Kärcher bijeli, svestrani jastučić za intenzivno čišćenje podova i površina.

Bijeli jastučić za čišćenje vrlo je svestran i, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, posebno je prikladan za nježno intenzivno čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje. Za čišćenje podova preporučamo korištenje s našim kompatibilnim držačem jastučića s ručkom i zglobom i Kärcher držačem jastučića s ručkom za ručno korištenje na površinama. Jastučić od flisa s mekim abrazivnim zrnom također je prikladan za čišćenje površina i predmeta, primjerice od nehrđajućeg čelika, kroma, bakra, porculana ili keramike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta prljavštine Jako ljepljiva prljavština
Materijal PET/PA
Razina prljavštine Nisko
Količina (Komad(a)) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 / 120 / 20
Jastučić bijeli
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
  • Površina - mokro čišćenje
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