Jastučić bijeli
Kärcher bijeli, svestrani jastučić za intenzivno čišćenje podova i površina.
Bijeli jastučić za čišćenje vrlo je svestran i, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, posebno je prikladan za nježno intenzivno čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje. Za čišćenje podova preporučamo korištenje s našim kompatibilnim držačem jastučića s ručkom i zglobom i Kärcher držačem jastučića s ručkom za ručno korištenje na površinama. Jastučić od flisa s mekim abrazivnim zrnom također je prikladan za čišćenje površina i predmeta, primjerice od nehrđajućeg čelika, kroma, bakra, porculana ili keramike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta prljavštine
|Jako ljepljiva prljavština
|Materijal
|PET/PA
|Razina prljavštine
|Nisko
|Količina (Komad(a))
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 / 120 / 20
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje
- Površina - mokro čišćenje