Bijeli jastučić za čišćenje vrlo je svestran i, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, posebno je prikladan za nježno intenzivno čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje. Za čišćenje podova preporučamo korištenje s našim kompatibilnim držačem jastučića s ručkom i zglobom i Kärcher držačem jastučića s ručkom za ručno korištenje na površinama. Jastučić od flisa s mekim abrazivnim zrnom također je prikladan za čišćenje površina i predmeta, primjerice od nehrđajućeg čelika, kroma, bakra, porculana ili keramike.