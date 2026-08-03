Jastučić zeleni
Kärcher zelena, svestrana jastučić za intenzivno čišćenje podova i površina.
Visoko abrazivna, zelena jastučić za čišćenje za dubinsko čišćenje i održavanje bilo koje otporne površine. Zeleni jastučić za čišćenje je svestran i zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini posebno pogodan za intenzivno čišćenje otpornih podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje. Za čišćenje podova preporučamo korištenje s našim kompatibilnim držačem jastučića s ručkom i zglobom i Kärcher držačem jastučića s ručkom za ručno korištenje na površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta prljavštine
|Jako ljepljiva prljavština
|Materijal
|PET/PA
|Razina prljavštine
|Nisko do srednje
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 / 120 / 20
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|250 / 120 / 20
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje
- Površina - mokro čišćenje