Visoko abrazivna, zelena jastučić za čišćenje za dubinsko čišćenje i održavanje bilo koje otporne površine. Zeleni jastučić za čišćenje je svestran i zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini posebno pogodan za intenzivno čišćenje otpornih podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje. Za čišćenje podova preporučamo korištenje s našim kompatibilnim držačem jastučića s ručkom i zglobom i Kärcher držačem jastučića s ručkom za ručno korištenje na površinama.