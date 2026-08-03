Stopper with handle
Univerzalni graničnik vrata s gumenim profilom bez tragova i ručkom promjera 23 mm. Patentirani sustav za jednostavno, brzo i ergonomsko postavljanje i uklanjanje.
Savršeno za sprječavanje neželjenog zatvaranja vrata tijekom čišćenja: Univerzalni graničnik vrata s gumenim profilom bez traga i aluminijskom ručkom promjera 23 mm. Patentirani sustav omogućuje lagano, brzo i jednostavno postavljanje i uklanjanje graničnika vrata bez savijanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š) (mm)
|80 x 160
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|80 x 160 x 900
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podno suho čišćenje