Krpa za prašinu, akril, 60 cm

Akrilna krpa za prašinu, širine 60 cm, izrađena od izdržljivog akrila. Za kemijsko čišćenje glatkih podova s ​​blagom teksturom. Izvrsno veže prašinu zahvaljujući elektrostatičnom naboju.

Robusni, izdržljivi poliakril koji se može prati predstavlja temelj za izvrsnu snagu čišćenja Kärcherovih akrilnih krpa za prašinu širine 60 cm. Vlanaste rese također mogu doseći mala udubljenja u podovima, kao što su pukotine i pukotine - što znači da krpa nije prikladna samo za kemijsko čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga s laganom teksturom. Tijekom brisanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze stvara elektrostatički naboj koji poput magneta veže prašinu. Otvoreni, runasti vanjski rubovi osiguravaju izvrsno skupljanje grube prljavštine. Ovu prašinu hvataju rubovi i lako ju je transportirati. Važna napomena: Akrilna krpa za prašinu smije se koristiti samo za suho čišćenje. Namijenjen je za korištenje s Kärcherovim držačem krpe za prašinu od 60 cm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Struktura poda Glatko i lagano strukturirano
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 60
Materijal Pamuk / PAN
Tip proizvodnje Tkana stražnja strana s čupavim petljama
Temperatura pranja (°C) maks. 40
Preporuka za pranje (°C) 40
Ciklusi pranja¹⁾ pribl. 100
Vrsta prljavštine Labava prljavština
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š) (mm) 600 x 130

¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.

Krpa za prašinu, akril, 60 cm
Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
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