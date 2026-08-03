Robusni, izdržljivi poliakril koji se može prati predstavlja temelj za izvrsnu snagu čišćenja Kärcherovih akrilnih krpa za prašinu širine 60 cm. Vlanaste rese također mogu doseći mala udubljenja u podovima, kao što su pukotine i pukotine - što znači da krpa nije prikladna samo za kemijsko čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga s laganom teksturom. Tijekom brisanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze stvara elektrostatički naboj koji poput magneta veže prašinu. Otvoreni, runasti vanjski rubovi osiguravaju izvrsno skupljanje grube prljavštine. Ovu prašinu hvataju rubovi i lako ju je transportirati. Važna napomena: Akrilna krpa za prašinu smije se koristiti samo za suho čišćenje. Namijenjen je za korištenje s Kärcherovim držačem krpe za prašinu od 60 cm.