Krpa za prašinu, akril, 80 cm
Akrilna krpa za prašinu širine 80 cm, izrađena od izdržljivog akrila. Za suho čišćenje glatkih podova s blagom teksturom. Veže prašinu zahvaljujući principu elektrostatičkog naboja.
Robusni, izdržljivi i perivi poliakril predstavlja temelj za izvrsnu snagu čišćenja Kärcherovih akrilnih krpa za prašinu širine 80 cm. Vlaknaste rese također mogu doseći mala udubljenja u podovima, kao što su pukotine, što znači da krpa nije prikladna samo za suho čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga s laganom teksturom. Tijekom brisanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze stvara elektrostatički naboj koji poput magneta veže prašinu. Otvoreni, runasti vanjski rubovi osiguravaju izvrsno skupljanje grube prljavštine. Ovu prašinu hvataju rubovi i lako ju je transportirati. Važna napomena: Akrilna krpa za prašinu smije se koristiti samo za suho čišćenje. Namijenjen je za korištenje s Kärcherovim držačem za brisanje prašine od 80 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Struktura poda
|Glatko i lagano strukturirano
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|80
|Materijal
|Pamuk / PAN
|Tip proizvodnje
|Tkana stražnja strana s čupavim petljama
|Temperatura pranja (°C)
|maks. 40
|Preporuka za pranje (°C)
|40
|Ciklusi pranja¹⁾
|pribl. 100
|Vrsta prljavštine
|Labava prljavština
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,3
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š) (mm)
|800 x 130
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.
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Područja primjene
- Podno suho čišćenje