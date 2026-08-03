Krpa za prašinu, pamuk, 120cm
Periva pamučna krpa za prašinu, širine 120 cm, za suho ili blago vlažno čišćenje svih glatkih podnih obloga. Za prostore pune predmeta i namještaja, poput učionica i soba za sastanke.
Otvorene vanjske rubove – koje su posebno dizajnirane za izvrsno skupljanje grube prašine i vezivanje prašine oko rubova i nogu stolica i stolova – čine Kärcherovu krpu za prašinu širine 120 cm koja se može prati i izrađena od 100 posto pamuka idealnu za kemijsko čišćenje glatkih površina u područjima koja su pretrpana predmetima i namještajem, kao što su učionice, sobe za sastanke, sportske dvorane i trgovački centri. Osim toga, kratke, otvorene rubove u središnjem području čišćenja imaju izvrsnu sposobnost zadržavanja prašine – svojstvo koje se može dodatno poboljšati korištenjem proizvoda za vezivanje prašine. Pamučna krpa za brisanje prašine širine 120 cm namijenjena je za korištenje s držačem krpe za prašinu od 120 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Struktura poda
|Glatko i lagano strukturirano
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|120
|Materijal
|100% pamuk
|Tekstilni materijal
|Nije od mikrovlakana
|Tip proizvodnje
|Tkana stražnja strana s čupavim petljama
|Temperatura pranja (°C)
|maks. 60
|Preporuka za pranje (°C)
|60
|Ciklusi pranja¹⁾
|pribl. 150
|Vrsta prljavštine
|Labava prljavština
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.
Područja primjene
- Podno suho čišćenje