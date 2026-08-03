Otvorene vanjske rubove – koje su posebno dizajnirane za izvrsno skupljanje grube prašine i vezivanje prašine oko rubova i nogu stolica i stolova – čine Kärcherovu krpu za prašinu širine 120 cm koja se može prati i izrađena od 100 posto pamuka idealnu za kemijsko čišćenje glatkih površina u područjima koja su pretrpana predmetima i namještajem, kao što su učionice, sobe za sastanke, sportske dvorane i trgovački centri. Osim toga, kratke, otvorene rubove u središnjem području čišćenja imaju izvrsnu sposobnost zadržavanja prašine – svojstvo koje se može dodatno poboljšati korištenjem proizvoda za vezivanje prašine. Pamučna krpa za brisanje prašine širine 120 cm namijenjena je za korištenje s držačem krpe za prašinu od 120 cm.