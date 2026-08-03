Otvoreni vanjski rubovi – koji su posebno dizajnirani za izvrsno sakupljanje grube prašine i vezivanje prašine oko rubova i nogu stolica i stolova – čine Kärcherovu krpu za prašinu širine 60 cm koja se može prati i izrađena od 100 posto pamuka idealnu za kemijsko čišćenje glatkih površina u područjima punom predmeta i namještaja, kao što su učionice i sobe za sastanke. Osim toga, kratke, otvorene rubove u središnjem području čišćenja imaju izvrsnu sposobnost zadržavanja prašine – svojstvo koje se može dodatno poboljšati laganim navlaživanjem raspršivačem ili korištenjem proizvoda za vezivanje prašine. Pamučna krpa za brisanje prašine širine 60 cm namijenjena je za korištenje s držačem za brisanje prašine od 60 cm.