Krpa za prašinu, pamuk, 80 cm

Periva pamučna krpa za prašinu, širine 80 cm, za suho ili blago vlažno čišćenje svih glatkih podnih obloga. Idealno za prostore pune predmeta i namještaja, poput učionica i soba za sastanke.

Otvoreni vanjski rubovi – koji su posebno dizajnirani za izvrsno skupljanje grube prašine i vezivanje prašine oko rubova i nogu stolica i stolova – čine Kärcherovu krpu za prašinu širine 80 cm od 100 posto pamuka koja se može prati i idealna je za kemijsko čišćenje glatkih površina. u područjima punom predmeta i namještaja, kao što su učionice i sobe za sastanke. Osim toga, kratke, otvorene rubove u središnjem području čišćenja imaju izvrsnu sposobnost zadržavanja prašine – svojstvo koje se može dodatno poboljšati laganim navlaživanjem raspršivačem ili korištenjem proizvoda za vezivanje prašine. Pamučna krpa za brisanje prašine širine 80 cm namijenjena je za korištenje s držačem za brisanje prašine od 80 cm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 80
Materijal 100% pamuk
Tekstilni materijal Nije od mikrovlakana
Tip proizvodnje Tkana stražnja strana s čupavim petljama
Temperatura pranja (°C) maks. 60
Preporuka za pranje (°C) 60
Ciklusi pranja¹⁾ pribl. 150
Vrsta prljavštine Labava prljavština
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š) (mm) 800 x 130

¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.

Krpa za prašinu, pamuk, 80 cm
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
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