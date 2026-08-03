Otvoreni vanjski rubovi – koji su posebno dizajnirani za izvrsno skupljanje grube prašine i vezivanje prašine oko rubova i nogu stolica i stolova – čine Kärcherovu krpu za prašinu širine 80 cm od 100 posto pamuka koja se može prati i idealna je za kemijsko čišćenje glatkih površina. u područjima punom predmeta i namještaja, kao što su učionice i sobe za sastanke. Osim toga, kratke, otvorene rubove u središnjem području čišćenja imaju izvrsnu sposobnost zadržavanja prašine – svojstvo koje se može dodatno poboljšati laganim navlaživanjem raspršivačem ili korištenjem proizvoda za vezivanje prašine. Pamučna krpa za brisanje prašine širine 80 cm namijenjena je za korištenje s držačem za brisanje prašine od 80 cm.