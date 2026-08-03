Krpa za prašinu u roli, bijela, 60×20cm 8x50kom/pakiranje

Jednokratna krpa s posebnim ljepilom za brisanje prašine za Lamello sustav

Sustav za brisanje prašine s gazama ili antistatičkim krpama.Idealno za visokoučinkovito profesionalno čišćenje

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Struktura poda Glatko i lagano strukturirano
Vrsta prljavštine Labava prljavština
Uporaba tekstila Tekstil za jednokratnu upotrebu
Radna širina (cm) 20
Materijal 100% viskoza / Elastomer, samoljepljiv
Tip proizvodnje Netkani s premazom
Krpa za prašinu Impregnirano ljepilom
Količina (Komad(a)) 400
Težina po proizvodu (kg) 2,8
Težina ambalaže (kg) 3,2
Dimenzije (d × š) (mm) 600 x 200
Dimenzije, zapakirano (mm) 600 x 200 x 200
Krpa za prašinu u roli, bijela, 60×20cm 8x50kom/pakiranje
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Područja primjene
  • Površinsko suho čišćenje
  • Podno suho čišćenje
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