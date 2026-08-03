Krpa za prašinu u roli, bijela, 60×20cm 8x50kom/pakiranje
Jednokratna krpa s posebnim ljepilom za brisanje prašine za Lamello sustav
Sustav za brisanje prašine s gazama ili antistatičkim krpama.Idealno za visokoučinkovito profesionalno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Struktura poda
|Glatko i lagano strukturirano
|Vrsta prljavštine
|Labava prljavština
|Uporaba tekstila
|Tekstil za jednokratnu upotrebu
|Radna širina (cm)
|20
|Materijal
|100% viskoza / Elastomer, samoljepljiv
|Tip proizvodnje
|Netkani s premazom
|Krpa za prašinu
|Impregnirano ljepilom
|Količina (Komad(a))
|400
|Težina po proizvodu (kg)
|2,8
|Težina ambalaže (kg)
|3,2
|Dimenzije (d × š) (mm)
|600 x 200
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|600 x 200 x 200
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Područja primjene
- Površinsko suho čišćenje
- Podno suho čišćenje