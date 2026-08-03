Strugač s kratkom ručkom
Mali Kärcher strugač od metala. S oštricom, zaštitnim poklopcem i kratkom drškom. Dostupne zamjenske oštrice, prikladne za korištenje s aluminijskom teleskopskom ručkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materijal
|PP / Čelik / Nehrđajući čelik
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Težina ambalaže (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š) (mm)
|105 x 230
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|105 x 230 x 30
Oprema
- LAMPO veza
- Talijanski konac
Područja primjene
- Prozori
- Podno suho čišćenje