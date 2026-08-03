Potplat s jastučićima širine 60 cm idealan je dodatak Kärcher krpi za prašinu na čičak (60 cm) i krpama za kemijsko čišćenje. Teksturirana pjena jastučića vrlo se učinkovito prilagođava površini koja se čisti i stoga poboljšava kvalitetu rezultata čišćenja. Ako je potrebno, jastučić se može lako promijeniti u bilo kojem trenutku.