Pad sole 60 cm
Zamjenjivi jastučić (60 cm) za Kärcherovu krpu na čiču od 60 cm. S teksturiranom pjenom za bolji rezultat čišćenja.
Potplat s jastučićima širine 60 cm idealan je dodatak Kärcher krpi za prašinu na čičak (60 cm) i krpama za kemijsko čišćenje. Teksturirana pjena jastučića vrlo se učinkovito prilagođava površini koja se čisti i stoga poboljšava kvalitetu rezultata čišćenja. Ako je potrebno, jastučić se može lako promijeniti u bilo kojem trenutku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Uporaba tekstila
|Tekstil za jednokratnu upotrebu
|Radna širina (cm)
|60
|Materijal
|PET / PA
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š) (mm)
|600 x 100
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|600 x 100 x 30
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Područja primjene
- Podno suho čišćenje