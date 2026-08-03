Pad sole 60 cm

Zamjenjivi jastučić (60 cm) za Kärcherovu krpu na čiču od 60 cm. S teksturiranom pjenom za bolji rezultat čišćenja.

Potplat s jastučićima širine 60 cm idealan je dodatak Kärcher krpi za prašinu na čičak (60 cm) i krpama za kemijsko čišćenje. Teksturirana pjena jastučića vrlo se učinkovito prilagođava površini koja se čisti i stoga poboljšava kvalitetu rezultata čišćenja. Ako je potrebno, jastučić se može lako promijeniti u bilo kojem trenutku.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Uporaba tekstila Tekstil za jednokratnu upotrebu
Radna širina (cm) 60
Materijal PET / PA
Količina (Komad(a)) 1
Težina ambalaže (kg) 0,1
Dimenzije (d × š) (mm) 600 x 100
Dimenzije, zapakirano (mm) 600 x 100 x 30
Pad sole 60 cm
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Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
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