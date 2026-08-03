S ergonomskom ručkom za neumorno čišćenje i savršeno za učinkovito čišćenje okomitih i vodoravnih površina: Kärcherov držač ručne podloge za krpe za čišćenje od mikrovlakana duge 30 cm s čičak kopčom. U usporedbi s ručnicima, dostupna je puno veća dodirna površina s držačem i krpom, što povećava produktivnost prilikom čišćenja.