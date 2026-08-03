Ručni držač jastučića s čičkom 30 cm
Kärcherov držač za krpe od mikrovlakana s čičak kopčom i duljinom od 30 cm razvijen za učinkovito čišćenje okomitih i vodoravnih površina.
S ergonomskom ručkom za neumorno čišćenje i savršeno za učinkovito čišćenje okomitih i vodoravnih površina: Kärcherov držač ručne podloge za krpe za čišćenje od mikrovlakana duge 30 cm s čičak kopčom. U usporedbi s ručnicima, dostupna je puno veća dodirna površina s držačem i krpom, što povećava produktivnost prilikom čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Materijal
|PE/PA
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š) (mm)
|300 x 80
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Područja primjene
- Površina - mokro čišćenje
- Površinska praonica - mokro čišćenje
- Površinsko čišćenje stakla
- Prozori