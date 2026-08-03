V-šina, plemeniti čelik
25 cm duga, profesionalna vodilica, s V-izrezom i varijabilno podesivim položajem tračnice iz Kärchera. Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, isporuka uklj. guma za brisanje (meka).
Profesionalna V-šina duga 25 centimetara omogućuje brzu zamjenu vodilice, uvijek savršeno sjeda i također nudi varijabilno podesiv položaj vodilice. Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, robusna profesionalna tračnica također impresionira dugim vijekom trajanja. Isporuka uključuje mekanu gumu za brisanje. Može se koristiti s Kärcherovim ručkama brisača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nehrđajući čelik
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|250
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|250 x 2 x 20
Područja primjene
- Prozori