V-šina, plemeniti čelik, 35 cm
35 cm duga, profesionalna šina, s V-izrezom i varijabilno podesivim položajem šine iz Kärchera. Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, isporuka uklj. guma za brisanje (meka).
Profesionalna V-šina duljine 35 centimetara omogućuje brzu zamjenu vodilica, uvijek savršeno sjedi i također nudi varijabilno podesivi položaj vodilice. Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, robusna profesionalna tračnica također impresionira dugim vijekom trajanja. Isporuka uključuje mekanu gumu za brisanje. Može se koristiti s Kärcherovim ručkama brisača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nehrđajući čelik
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|350
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|350 x 2 x 20
Područja primjene
- Prozori