V-šina, plemeniti čelik, 35 cm

35 cm duga, profesionalna šina, s V-izrezom i varijabilno podesivim položajem šine iz Kärchera. Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, isporuka uklj. guma za brisanje (meka).

Profesionalna V-šina duljine 35 centimetara omogućuje brzu zamjenu vodilica, uvijek savršeno sjedi i također nudi varijabilno podesivi položaj vodilice. Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, robusna profesionalna tračnica također impresionira dugim vijekom trajanja. Isporuka uključuje mekanu gumu za brisanje. Može se koristiti s Kärcherovim ručkama brisača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal Nehrđajući čelik
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,1
Težina ambalaže (kg) 0,1
Dužina (mm) 350
Dimenzije, zapakirano (mm) 350 x 2 x 20
V-šina, plemeniti čelik, 35 cm
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Prozori
Pribor
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