V-šina, plemeniti čelik, 45 cm
45 cm duga, profesionalna šina, s V-izrezom i varijabilno podesivim položajem šine iz Kärchera. Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, isporuka uklj. guma za brisanje (meka).
Profi šina od plemenitog čelika s V-izrezom, mogućnost varijabilnog namještanja položaja šine, robusna i stabilna, uvijek savršeno prianja, jednostavna zamjena šine, materijal od plemenitog čelika, uklj. meku gumu brisača
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nehrđajući čelik
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|450
Područja primjene
- Prozori