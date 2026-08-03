Krpa za pranje Pad Strip, 35 cm
Krpa Pad Strip iz Kärchera izrađena od visokokvalitetne miješane tkanine duga je 35 cm i impresionira dodatnim jastučićem za maksimalnu snagu čišćenja grube prljavštine.
Izrađena od visokokvalitetne miješane tkanine s kratkim dlačicama, perilica Pad Strip iz Kärchera duga je 35 centimetara i impresionira optimalnim rezultatima pri čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integriranom jastučiću, također brzo i učinkovito uklanja grubu prljavštinu i čvrsto prianjajuće naslage. S praktičnim kopčanjem na čičak za posebno udobnu upotrebu. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (cm)
|35
|Materijal
|100% PET
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|350
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|350 x 65 x 15
Područja primjene
- Prozori