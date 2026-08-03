Krpa za pranje Pad Strip, 35 cm

Krpa Pad Strip iz Kärchera izrađena od visokokvalitetne miješane tkanine duga je 35 cm i impresionira dodatnim jastučićem za maksimalnu snagu čišćenja grube prljavštine.

Izrađena od visokokvalitetne miješane tkanine s kratkim dlačicama, perilica Pad Strip iz Kärchera duga je 35 centimetara i impresionira optimalnim rezultatima pri čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integriranom jastučiću, također brzo i učinkovito uklanja grubu prljavštinu i čvrsto prianjajuće naslage. S praktičnim kopčanjem na čičak za posebno udobnu upotrebu. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina (cm) 35
Materijal 100% PET
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,1
Težina ambalaže (kg) 0,1
Dužina (mm) 350
Dimenzije, zapakirano (mm) 350 x 65 x 15
Krpa za pranje Pad Strip, 35 cm
Područja primjene
  • Prozori
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Created with AI (artificial intelligence)

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