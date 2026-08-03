Izrađena od visokokvalitetne miješane tkanine s kratkim dlakama, Kärcher perilica Pad Strip duga je 45 centimetara i impresionira optimalnim rezultatima pri čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integriranom jastučiću, također brzo i učinkovito uklanja grubu prljavštinu i čvrsto prianjajuće naslage. S praktičnim kopčanjem na čičak za posebno udobnu upotrebu. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.