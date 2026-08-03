Krpa za pranje White Star, 25 cm

Kärcher krpa White Star, duljine 25 cm. Krpa za pranje s dugom dlakom za brzo čišćenje prozora i drugih površina. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.

Periva krpa za pranje perilice duga 25 cm za brzo čišćenje prozora, stakla i drugih površina: Kärcher perilica White Star. Tkanina s dugom dlakom izrađena od visokokvalitetnih vlakana jamči vrlo dobru učinkovitost čišćenja. S praktičnim kopčanjem na čičak za posebno udobnu upotrebu. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina (cm) 25
Materijal PET / PA
Količina (Komad(a)) 1
Dužina (mm) 250
Krpa za pranje White Star, 25 cm
Područja primjene
  • Prozori
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Created with AI (artificial intelligence)

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