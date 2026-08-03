Krpa za pranje White Star, 25 cm
Kärcher krpa White Star, duljine 25 cm. Krpa za pranje s dugom dlakom za brzo čišćenje prozora i drugih površina. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.
Periva krpa za pranje perilice duga 25 cm za brzo čišćenje prozora, stakla i drugih površina: Kärcher perilica White Star. Tkanina s dugom dlakom izrađena od visokokvalitetnih vlakana jamči vrlo dobru učinkovitost čišćenja. S praktičnim kopčanjem na čičak za posebno udobnu upotrebu. Može se koristiti s Kärcher T-gredom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (cm)
|25
|Materijal
|PET / PA
|Količina (Komad(a))
|1
|Dužina (mm)
|250
Područja primjene
- Prozori