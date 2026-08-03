Ručka brisača soft grip
Kärcherova ručka brisača s mekanim rukohvatom omogućuje jednostavnu zamjenu vodilice, sigurno leži u ruci i može se jednostavno koristiti s teleskopskim kopljem.
Jednostavan za korištenje, dokazano uvijek iznova: Kärcherova ručka brisača s mekim rukohvatom sigurno leži u ruci – također kada se koristi s teleskopskom kopljem. Ručka omogućuje jednostavnu zamjenu vodilice i izrađena je od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetne plastike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nehrđajući čelik / PC
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 30 x 160
Oprema
- LAMPO veza
- Talijanski konac
Područja primjene
- Prozori