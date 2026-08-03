Parni usisivač SGV 8/5 Classic jednostavan za korištenje nudi izvrsnu vrijednost za novac i impresivne performanse čišćenja. Čišćenje je ekološki prihvatljivo ako se provodi bez kemikalija i s visokim tlakom pare (8 bara), temperaturom tople vode od cca. 70 °C i trostupanjska kontrola protoka pare. Stroj je iznimno jednostavan i praktičan za rukovanje pomoću okretnog prekidača EASY Operation, koji se može koristiti za odabir tri načina rada para/vakuum. Koristeći ergonomski parni/usisni pištolj, protok pare, funkcija ispiranja i funkcija vakuuma mogu se kontrolirati iz samog stroja tijekom rada za dodatnu brzinu i fleksibilnost. Korisnik uvijek može vidjeti radni status ili eventualne kvarove putem LED zaslona u boji. Kako bi opsežna ponuda dodataka uvijek bila pri ruci, oni su pohranjeni na samom stroju, zaštićeni od prljavštine.