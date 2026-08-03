Parni usisavač SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic* omogućuje čišćenje parom i mokro usisavanje, a nudi izvrsnu vrijednost za novac kao i izvrsne performanse čišćenja, robusnu konstrukciju i dug životni vijek.
Parni usisivač SGV 8/5 Classic jednostavan za korištenje nudi izvrsnu vrijednost za novac i impresivne performanse čišćenja. Čišćenje je ekološki prihvatljivo ako se provodi bez kemikalija i s visokim tlakom pare (8 bara), temperaturom tople vode od cca. 70 °C i trostupanjska kontrola protoka pare. Stroj je iznimno jednostavan i praktičan za rukovanje pomoću okretnog prekidača EASY Operation, koji se može koristiti za odabir tri načina rada para/vakuum. Koristeći ergonomski parni/usisni pištolj, protok pare, funkcija ispiranja i funkcija vakuuma mogu se kontrolirati iz samog stroja tijekom rada za dodatnu brzinu i fleksibilnost. Korisnik uvijek može vidjeti radni status ili eventualne kvarove putem LED zaslona u boji. Kako bi opsežna ponuda dodataka uvijek bila pri ruci, oni su pohranjeni na samom stroju, zaštićeni od prljavštine.
Značajke i prednosti
Održive i izvanredne performanse čišćenjaUltravisoki tlak pare (8 bara), temperatura tople vode cca. 70 °C i izvrsna usisna snaga. Lako, brzo, učinkovito i bez upotrebe kemikalija uklanja najtvrdokornije nečistoće. Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Okretni prekidač EASY Operation s tri načina radaPosebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom. Prekidač za uključivanje/isključivanje i čišćenje parom/mokro usisavanje. Ispiranje hladnom vodom: Jako zaprljane površine prethodno isperite hladnom vodom.
Parno/usisno crijevo s parnim/usisnim pištoljemOsobito jednostavan za korištenje rotacijski i tlačni prekidač za upravljanje raznim funkcijama. Nudi trostupanjsku kontrolu protoka pare, rad s hladnom i toplom vodom i istovremeno usisavanje. Ušteda vremena: način rada se može prilagoditi tijekom rada. Nema potrebe za prekidom procesa čišćenja.
Radni status prikazan na LED zaslonu
- Svjetlosni indikator za "Spreman za rad" i "Grijanje uključeno" za dovod tople vode.
- Svjetlosni indikator za "Spremnik svježe vode prazan" ili "Pun spremnik za prljavu vodu".
- Svjetlosni indikator za "Servis" ili "Kvar".
Trostupanjska kontrola protoka pare
- Lagana para (razina I) za malo zaprljanja.
- Srednja para (razina II) za prosječnu zaprljanost.
- Jaka para (razina III) za tvrdokornu prljavštinu.
Integrirani spremnik za pribor
- Pribor kao što su mlaznice ili okrugle četke uvijek su pri ruci.
- Sav pribor se održava čistim i sigurnim tijekom transporta.
- Kabel za napajanje je sigurno pohranjen na stražnjoj strani jedinice za transport.
Opsežna ponuda dodatne opreme uključena je u opseg isporuke
- Podna mlaznica od 300 mm s trakama četke i umetkom za brisanje.
- Ručna mlaznica od 150 mm s trakama četke i umetkom za brisač.
- Mlaznica za pukotine, mlaznica s točkastim mlazom i tri različite okrugle četke.
Ergonomski i lak za transport
- Prilikom punjenja stroja držite ga za udubljene ručke i ručku za guranje.
- Prilikom transporta na veće udaljenosti, povucite stroj iza sebe za ručku za guranje.
- Velike transportne role olakšavaju transport čak i uz ili niz stepenice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|tlak pare (bar)
|maks. 8
|Učinak grijanja (W)
|3000
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|7
|Temperatura kotla (°C)
|maks. 173
|Temperatura vruće vode (°C)
|70 - 173
|Spremnik svježe vode (l)
|5,6
|Spremnik za prljavu vodu (l)
|5
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 50
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|39
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|50,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Prekidač za uključivanje/isključivanje, način rada hladna voda/usisavanje, način rada para/vruća voda/hladna voda/usisavanje.
Opseg isporuke
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a), 505 mm
- Mlaznica za pod: 300 mm
- Parno/usisno crijevo s parnim/usisnim pištoljem: 4 m
- Ručna mlaznica gumena traka: 150 mm
- Gumena traka za podnu mlaznicu: 300 mm
- Ručna mlaznica: 150 mm
- Detaljna mlaznica/adapter za mlaznicu za pukotine: 185 mm
- Nastavak za točkastu mlaznicu: 140 mm
- Mala okrugla četka, nehrđajući čelik: 1 Komad(a)
- Mala okrugla četka, mesing: 1 Komad(a)
- Mali okrugli kist, Pekalon (crni): 1 Komad(a)
- Izvlačna ručka
- Spremište za dodatnu opremu (uklonjivo)
Oprema
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Kućište: Nehrđajući čelik
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- LED indikator
- Regulacija količine pare: na ručki (tri koraka)
- Sigurnosna brava na parnom pištolju
Videos
Područja primjene
- Tvrdokorna prljavština, mrlje i masnoća
- Zidne pločice, keramički podovi i druge tvrde površine
- Okovi, radne površine i površine od nehrđajućeg čelika
- Prozorska stakla, staklena vrata, staklene površine i ogledala
- Tkanine i tapecirani namještaj
- Čišćenje unutrašnjosti vozila
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