Tražite ekonomičan način za povećanje produktivnosti i smanjenje opterećenja timova za čišćenje? Autonomni robotski usisavač KIRA CV 50 savršeno je rješenje. Preuzima dugotrajan i monoton zadatak usisavanja, prepuštajući kvalificiranim radnicima brigu o složenijim poslovima čišćenja u isto vrijeme. Da bi to učinio, stroj potpuno autonomno mapira područje koje treba očistiti i izračunava optimalnu i učinkovitu rutu čišćenja. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, snažnim baterijama iz 36-voltne platforme za baterije Kärcher Battery Power+ (naručuju se zasebno!) i svojoj ergonomskoj upravljivosti, robotski usisavač idealan je pomoćnik za usisavanje tepiha i tvrdih podova s ​​radnom širinom od 350 milimetara – uključujući naravno ispod stolova, u kutovima i uvijek tik do zida. Zahvaljujući sofisticiranom konceptu s više senzora i preciznoj LiDAR detekciji okoline, njegova navigacija i rad toliko su pouzdani da je sigurnosno certificiran u skladu s IEC 63327 i odobren za uporabu na javnim mjestima. Povezana aplikacija KIRA Robots i integrirani zaslon čine rad krajnje jednostavnim, bez potrebe za specijalističkim znanjem.