KIRA CV 50
Robotski usisavač KIRA CV 50 preuzima dugotrajno usisavanje na sebe i na taj način ostavljai kvalificiranim radnicima brigu o složenijim zadacima u isto vrijeme.
Tražite ekonomičan način za povećanje produktivnosti i smanjenje opterećenja timova za čišćenje? Autonomni robotski usisavač KIRA CV 50 savršeno je rješenje. Preuzima dugotrajan i monoton zadatak usisavanja, prepuštajući kvalificiranim radnicima brigu o složenijim poslovima čišćenja u isto vrijeme. Da bi to učinio, stroj potpuno autonomno mapira područje koje treba očistiti i izračunava optimalnu i učinkovitu rutu čišćenja. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, snažnim baterijama iz 36-voltne platforme za baterije Kärcher Battery Power+ (naručuju se zasebno!) i svojoj ergonomskoj upravljivosti, robotski usisavač idealan je pomoćnik za usisavanje tepiha i tvrdih podova s radnom širinom od 350 milimetara – uključujući naravno ispod stolova, u kutovima i uvijek tik do zida. Zahvaljujući sofisticiranom konceptu s više senzora i preciznoj LiDAR detekciji okoline, njegova navigacija i rad toliko su pouzdani da je sigurnosno certificiran u skladu s IEC 63327 i odobren za uporabu na javnim mjestima. Povezana aplikacija KIRA Robots i integrirani zaslon čine rad krajnje jednostavnim, bez potrebe za specijalističkim znanjem.
Značajke i prednosti
Kompaktan dizajn s vrlo malim razmakom od tlaNiska visina slobodnog prostora (32 cm) omogućuje usisavanje ispod namještaja i stolova. Pogodan i za korištenje u skučenim prostorima zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu. Robot također s lakoćom svladava uske prostore, što mu omogućuje okretanje na mjestu.
Aplikacija KIRA robotiPotpuna transparentnost s aplikacijom KIRA Robots s upravljanjem voznim parkom, statusom uživo, detaljnim izvješćima o čišćenju i još mnogo toga. Karte i rasporedi čišćenja lako se stvaraju i uređuju. Savršeno umrežen zahvaljujući integriranoj 4G/LTE mobilnoj ili bežičnoj mrežnoj vezi.
36 V Kärcher Battery Power+ platforma za baterijeIzmjenjive baterije omogućuju nesmetano čišćenje bez potrebe čekanja tijekom punjenja. Upotreba nije ograničena lokacijom, na primjer, može se koristiti na nekoliko katova. Kärcher preporučuje korištenje dvije izmjenjive baterije za dulje vrijeme rada. Rad je moguć i sa samo jednom baterijom.
Intuitivno i jednostavno rukovanje
- Svim funkcijama se lako upravlja preko interaktivnog zaslona s upravljačkom pločom.
- Spreman za upotrebu odmah nakon vađenja iz kutije – čak i bez početnog postavljanja.
Maksimalna autonomna učinkovitost
- Velika radna širina (350 mm) za visoku učinkovitost i teoretsku površinsku izvedbu od 525 m²/h.
- Dvije bočne četke za čišćenje sve do ruba – nema više vraćanja rukom.
- Autonomno, sustavno planiranje putanje čišćenja za maksimalnu učinkovitost čišćenja.
Ergonomski i lak za transport
- Produljiva transportna ručka za visoku prenosivost i optimalnu ergonomiju.
- Jednostavan transport do sljedećeg mjesta korištenja ili skladištenja.
- Za dodatnu pogodnost, kotači se mogu odvojiti tijekom transporta.
Robusna i pouzdana navigacija
- LiDAR detekcija velikog dometa – idealna za rad u velikim područjima iu mraku.
- Pouzdana detekcija pada i detekcija prepreka.
- Opremljen ultrazvučnim senzorima, senzorima za praćenje zidova i sudara.
Certificiran za sigurnost
- Razvijen za komercijalne poslove, ispunjava sve međunarodne standarde.
- Certificiran za sigurnost u skladu s IEC 63327.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Napon (V)
|36
|Vakuum (kPa)
|19,3
|Količina zraka (l/s)
|16
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|57
|Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h)
|525
|Površinski učinak (m²/h)
|525
|Vrijeme rada u normalnom radu (dvije baterije) (min)
|140
|Vrijeme rada u ECO! način rada (dvije baterije) (min)
|210
|Radna širina usisavanja (mm)
|350
|Nazivna ulazna snaga (W)
|230
|Sposobnost uspinjanja (%)
|6
|Kapacitet spremnika (l)
|4,5
|Autonomna brzina (km/h)
|1,5
|Širina prolaska (mm)
|650
|Visina slobodnog prostora (mm)
|320
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min/h)
|58 / 81
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Težina bez pribora (kg)
|15,4
|Težina (s priborom) (kg)
|15,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|25,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|578 x 578 x 300
Opseg isporuke
- Verzije: Baterije i punjač nisu uključeni
- Bočna metla: 4 Komad(a)
- Količina valjkastih četki: 1 Komad(a)
- Boja valjkastih četki: siva / crna
- Oznake početka
- EPA filter
Oprema
- autonomno čišćenje
- Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
- otkrivanje prepreka i sudara
- Senzori visokih performansi
- autonomno skretanje pri susretu s preprekama
- Certificirana za sigurnost javnih površina
- izrada izvještaja o čišćenju
- Obavijesti na mobilnim uređajima
- Kärcher boja i koncept rada
- rad pomoću aplikacije
Videos
Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
- Idealno za velike otvorene prostore kao što su hodnici, predsoblja ili konferencijske sobe
- Pogodno za korištenje u javnim prostorima
- Može se koristiti tamo gdje je prostor ograničen kao i na otvorenim prostorima