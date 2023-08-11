Profesionalne metode za čišćenje fasada od gipsa

Zašto grubo žbukati zidove? Prednosti i nedostatci

Vanjski zidovi trebali bi biti u stanju izdržati vremenske uvjete dugi niz godina, zadržavajući svoj izvorni izgled uz minimalno održavanje. U idealnom slučaju o njima se jednostavno brinuti, prozračni su i pružaju dobru toplinsku izolaciju. Grubo žbukanje građevinska je tehnika koja postoji već stoljećima, a mogu se pronaći grube žbuke s mineralnim ili akrilnim vezivima.

Gruba žbuka od minerala porozne je strukture, što joj omogućuje da upija i oslobađa vlagu, sprečavajući njezino zadržavanje unutar fasade zgrade. Visoka pH-vrijednost grube žbuke od minerala također je čini otpornom na plijesan, gljivice i mahovinu. Iako su grube žbuke od minerala robusne i jeftine, potrebno je dugo vremena da se osuše. Kako bi se mineralna žbuka održavala i kako bi se osigurala njezina zaštitna funkcija, važno je redovito čistiti fasade od gipsa i prema potrebi nanositi novi sloj boje. Silikatne i emulzijske boje izdržljive su opcije koje su prikladne za zidove s mineralnom žbukom i mogu se nanijeti nekoliko puta ako je potrebno.

Kod akrilne žbuke kao vezivo se koristi sintetička smola, što fasadama daje elastičnu kvalitetu. Ta vrsta grubog žbukanja može izdržati različite temperature i vlažne vremenske uvjete, što kao posljedicu ima manje pukotina. Kraće trajanje sušenja i sposobnost vezanja sintetičke smole na supstrate olakšavaju primjenu akrilne žbuke. Međutim, smanjena prozračnost tog materijala čini ga osjetljivim na onečišćenje gljivicama, mahovinama i algama. Kao i njihovi mineralni ekvivalenti, fasade od akrilne žbuke također se moraju redovito čistiti i s vremena na vrijeme ponovno bojati. Nakon duljeg razdoblja grubo žbukanje treba ponoviti.