Profesionalne metode za čišćenje fasada od gipsa
Grubo žbukanje vanjskih zidova uobičajena je arhitektonska praksa koja pri izgradnji fasada omogućuje upotrebu raznih tekstura i boja. Kako bi se osiguralo da vanjski omotač zgrade zadrži svoju estetsku privlačnost, mora se provoditi redovito čišćenje te ponovno bojenje kada je to potrebno. Naši savjeti u nastavku pomoći će vam s čišćenjem fasade od gipsa.
Zašto grubo žbukati zidove? Prednosti i nedostatci
Vanjski zidovi trebali bi biti u stanju izdržati vremenske uvjete dugi niz godina, zadržavajući svoj izvorni izgled uz minimalno održavanje. U idealnom slučaju o njima se jednostavno brinuti, prozračni su i pružaju dobru toplinsku izolaciju. Grubo žbukanje građevinska je tehnika koja postoji već stoljećima, a mogu se pronaći grube žbuke s mineralnim ili akrilnim vezivima.
Gruba žbuka od minerala porozne je strukture, što joj omogućuje da upija i oslobađa vlagu, sprečavajući njezino zadržavanje unutar fasade zgrade. Visoka pH-vrijednost grube žbuke od minerala također je čini otpornom na plijesan, gljivice i mahovinu. Iako su grube žbuke od minerala robusne i jeftine, potrebno je dugo vremena da se osuše. Kako bi se mineralna žbuka održavala i kako bi se osigurala njezina zaštitna funkcija, važno je redovito čistiti fasade od gipsa i prema potrebi nanositi novi sloj boje. Silikatne i emulzijske boje izdržljive su opcije koje su prikladne za zidove s mineralnom žbukom i mogu se nanijeti nekoliko puta ako je potrebno.
Kod akrilne žbuke kao vezivo se koristi sintetička smola, što fasadama daje elastičnu kvalitetu. Ta vrsta grubog žbukanja može izdržati različite temperature i vlažne vremenske uvjete, što kao posljedicu ima manje pukotina. Kraće trajanje sušenja i sposobnost vezanja sintetičke smole na supstrate olakšavaju primjenu akrilne žbuke. Međutim, smanjena prozračnost tog materijala čini ga osjetljivim na onečišćenje gljivicama, mahovinama i algama. Kao i njihovi mineralni ekvivalenti, fasade od akrilne žbuke također se moraju redovito čistiti i s vremena na vrijeme ponovno bojati. Nakon duljeg razdoblja grubo žbukanje treba ponoviti.
Na što obratiti pozornost pri čišćenju fasada od gipsa visokotlačnom opremom
Visokotlačni čistači uspostavili su se kao standard u čišćenju fasada od gipsa i idealan su izbor. Tlačno pranje daje iznimne rezultate čak i kada je zadatak uklanjanje prašine i čađe koja se smjestila u porozne, hrapave površine koje su karakteristične za grubo žbukane zidove.
Čišćenje fasada od gipsa: pitanje odabira odgovarajućeg tlaka, deterdženta i temperature
Da biste postigli najbolje rezultate pri čišćenju fasade od gipsa, prvo morate procijeniti vrstu i stupanj zaprljanja. To će vam pomoći da utvrdite odgovarajući pristup čišćenju predmetne površine. Prije početka čišćenja morat ćete odlučiti o optimalnoj kombinaciji tlaka, sredstva za čišćenje i/ili temperature. Testiranjem navedenih parametara unaprijed možete izbjeći oštećivanje vanjskog dijela zgrade. Kako ne biste oštetili boju ili uzrokovali površinske abrazije, važno je ne predugo čistiti jedno područje zida. Nadalje, rad od vrha zida prema dolje pomoći će spriječiti otjecanje (tragove prljave vode na površinama koje su već očišćene).
Slobodne čestice prašine lako se mogu ukloniti tlačnim pranjem hladnom vodom. Za intenzivnije čišćenje možete upotrijebiti deterdžent ili gel za čišćenje. Gelovi za čišćenje učinkovita su opcija zbog svoje sposobnosti da se vežu na površinu zidova. Provjerite je li deterdžent koji upotrebljavate lužnato sredstvo i upotrijebite samo količinu navedenu u uputama proizvođača. Nakon što istekne trajanje primjene, isperite fasadu vodom.
Ako je zaprljanje uljno ili masno, na primjer, zbog upotrebe sustava za grijanje na ulje ili ugljen, upotreba tlačnog čistača s vrućom vodom dobar je izbor za uklanjanje takvih mrlja. Temperature između 60 °C i 80 °C mogu brzo i temeljito otopiti tvrdokornu prljavštinu i druge naslage. Za posebno tvrdokorne mrlje možete upotrijebiti postavku za paru na tlačnom čistaču. Ispuštena para može doseći temperature do 155 °C. Na udaljenosti od 10 cm temperatura pare će iznositi između 60 °C i 80 °C do trenutka kada dođe do površine zgrade koju čistite. Para je u stanju prodrijeti u poroznu strukturu grube žbuke, uništavajući alge i mahovine na samom izvoru i osiguravajući intenzivno čišćenje. Za razliku od tlačnog pranja hladnom vodom, tlačno pranje s višim temperaturama skraćuje vrijeme potrebno za sušenje, što omogućuje obavljanje bilo kakvih naknadnih radova neposredno nakon čišćenja.
Savjet – kucnite o izolacijsku grubu žbuku prije čišćenja:
Vrijeme ostavlja svoj trag u obliku osipanja žbuke i ljuštenja boje. Kuckanjem o zid možete otkriti gdje je žbuka krhka ili šupljikava. Ako otkrijete kakvo oštećenje, najbolje je odgoditi čišćenje fasade. Ako ste već u postupku čišćenja zida, odmah prekinite kako biste spriječili oštećenje. Morat ćete nanijeti novi premaz grube žbuke ili, u nekim slučajevima, možda će biti potrebno provesti temeljitije obnove.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
Čišćenje vrućom vodom: visokotlačni čistači čiste još bolje uz stalni pritisak. Uz poboljšane rezultate te kraće trajanje čišćenja i sušenja, visokotlačni čistači s vrućom vodom također imaju mjerljiv učinak smanjenja prisutnosti mikroba. Uz fazu upotrebe pare čak se i osjetljive površine mogu nježno očistiti s temperaturama do 155°C. Nadalje, strojevi omogućuju smanjenje radnog tlaka, potrebnog vremena i količine sredstva za čišćenje koje se koristi. To znači da čišćenje vrućom vodom nudi brojne prednosti i različite mogućnosti za optimizaciju procesa čišćenja.
Savjeti za učinkovito i nježno čišćenje fasade od gipsa
Da biste zaštitili površinu zidova koje čistite, na tlačni perač možete pričvrstiti ravnu mlaznicu. Rad na udaljenosti od 20 cm do 50 cm omogućit će vam bolju raspodjelu tlaka vode. Također je važno da visokotlačni čistač koji upotrebljavate ima različite postavke. Prilagođavanjem i tlaka i protoka možete spriječiti da previsok tlak ili previše vode dopre do površine koju čistite. Ako su tijekom čišćenja upotrijebljena sredstva za čišćenje, morat ćete sakupiti i zbrinuti svu otpalu žbuku u skladu s lokalnim propisima.
Upotrebom odgovarajuće tehnologije i opreme za čišćenje osigurat ćete da ne snosite nepotrebne troškove. Iako su potrebne za visoke zgrade, skele se za stambene objekte s manje katova ne moraju upotrebljavati. Na tržištu postoje mnogi visokotlačni sustavi za čišćenje koji uključuju teleskopske cijevi kroz koje protječe voda, pružajući vam povoljnije i ergonomičnije zamjensko rješenje za čišćenje mjesta na visini. Osim toga, takvi sustavi također nude mogućnost upotrebe različitih četki s različitim stupnjevima krutosti. Ako čistite toplinski izolirane fasadne sustave, meke čekinje su idealan izbor.