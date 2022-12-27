Čišćenje inox spremnika i vinskih bačava
Uz mnoštvo različitih proizvodnih koraka, vinogradarstvo je jedan od najsloženijih izazova u poljoprivredi. Svaki pojedinačni korak zahtijeva različite mjere u pogledu higijene. Samo pažljivim čišćenjem sprječava se kontaminacija vina, a time i smanjenje kvalitete krajnjeg proizvoda – to je osobito slučaj oko bačvi i spremnika u kojima se vino skladišti i sazrijeva.
Uklanjanje ostataka iz vinskih bačava i spremnika
Važan korak u vinogradarstvu je faza fermentacije i odležavanja. Fermentacija i dozrijevanje omogućuju da arome stvorene u vinogradu dođu do izražaja i daju vinima jedinstveni okus. Stoga je još važnije spriječiti klice da poremete delikatan proces fermentacije i zrenja. Zbog toga je važno temeljito očistiti drvene vinske bačve, kao i inox spremnike, u kojima se čuva grožđe.
Što je potrebno očistiti iz vinskih bačava i inox tankova?
Kontaminanti u vinogradarstvu su uglavnom organski ostaci, anorganske naslage, soli, ugljikohidrati, tanini i bojila ili mikrobni kontaminanti. Osim vrste, količine i starosti ostataka i prirode površine koja je zahtijevala čišćenje, pravu razliku čini ispravan način čišćenja.
Za učinkovito uklanjanje ostataka grožđa, fermentacijske pjene ili vinskog kamenca iz spremnika, prava oprema za čišćenje može napraviti veliku razliku. Penjanje u bačve i spremnike nije preporučljivo i treba ga izbjegavati.
Kada je pravo vrijeme za čišćenje unutrašnjosti spremnika za vino ili drvene bačve?
U vinarstvu se vina moraju nekoliko puta dekantirati, filtrirati i podvrgnuti drugim procesima. Prije svakog punjenja boce ili prije svake promjene sorte, unutrašnjost spremnika je potrebno što prije očistiti i pripremiti za novi sadržaj. Nakon toga preporučljivo je provjeriti bačvu u slučaju zadržavanja mirisa ili ostataka.
Za čišćenje svježe ispražnjene vinske bačve obično se preporučuju 1 do najviše 2 ciklusa čišćenja. Sa stvarima kao što je čistač bačvi u kombinaciji s visokotlačnim uređajem, čišćenje se može završiti u roku od nekoliko minuta.
Radi čišćenja bačve se mogu iz podruma iznijeti na otvoreno i obraditi u dvorištu. Velike vinske bačve ili spremnici koje nije lako transportirati mogu se čistiti izravno u podrumu s odgovarajučim alatom.
Čišćenje hrastovih bačvi za vino
Posebna razmatranja za čišćenje unutrašnjosti drvene bačve
Neka vina fermentiraju i odležavaju u hrastovim bačvama koje se nazivaju barrique. Osim podrijetla drva, veličina i starost bačve utječu na stil i okus vina.
Neka vina također odležavaju u većim hrastovim bačvama zvanim "tonneau" koje drže 300 ili 500 litara. Ove bačve imaju deblje drvene stijenke i mogu se koristiti dugi niz godina. Manje barrique bačve se brže troše, ali se obično mogu koristiti 3 do 4 puta ako se nježno očiste.
Povrh svega, organski materijal drvenih bačava mora biti pedantno čist, jer vino upija neželjene stvari poput ostatka kore na drvenoj površini. Sterilnost bačve i pažljiv rad minimaliziraju mikroorganizme u gotovom vinu od samog početka, tako da ono ne postane nepitko.
Čišćenje drvenih bačvi za vino: ručno ili strojno?
Tradicionalno se četke za bačve koriste za čišćenje hrastovih bačvi. Unutarnja stijenka se ručno riba ili suho ili bezvodnom sodom. Nakon toga bačvu treba ponovno temeljito isprati toplom i hladnom slatkom vodom prije ponovnog punjenja.
Za učinkovitije čišćenje, kao alternativa se može koristiti čistač bačvi. Uređaj za raspršivanje posebno je prikladan u kombinaciji s tlačnim čistačem koji pere unutrašnjost hrastovih bačvi zapremine između 225 i 600 litara.
Čistač bačvi je crijevom spojen na visokotlačni uređaj. Ovdje se mogu koristiti tlačni čistači s hladnom ili toplom vodom.
Toplovodne uređaje između ostalog karakterizira sterilizacijski učinak te kratko vrijeme sušenja i čišćenja. Osobito kada se radi o uklanjanju tvrdokorne prljavštine kao što je nakupljanje zubnog kamenca, uređaji s toplom vodom čine čišćenje puno lakšim i bržim. Upotreba sredstava za čišćenje u ovom slučaju nije potrebna.
Prednosti visokotlačnog čistača s toplom vodom
S vrućom vodom visokotlačni čistači čiste još bolje pri konstantnom pritisku. Uz bolje rezultate i brže vrijeme čišćenja i sušenja, moguće je smanjiti nakupljanje bakterija pri korištenju visokotlačnog čistača s toplom vodom. Korištenjem postavke pare čak se i osjetljive površine mogu nježno čistiti do 155 °C. Tlačni čistači s toplom vodom omogućuju smanjenje posla, potrebnog vremena i količine potrebnih sredstava za čišćenje. Čišćenje vinske bačve visokotlačnim čistačima s toplom vodom nudi mnoštvo prednosti i mogućnosti za optimizaciju procesa čišćenja.
Glava čistača bačve umetnuta je u unutrašnjost bačve kroz čep. Dubina uranjanja glave za čišćenje može se mijenjati ovisno o veličini bačve. Gumeni konus koji se nalazi na nosećoj cijevi zatvara otvor. Čišćenje je najbolje obaviti čistom vodom - ovo je posebno nježno za drvo i okoliš. I sama glava za čišćenje i njene mlaznice se okreću. Visokotlačni mlaz stoga može doprijeti do svakog mjesta i temeljito očistiti vinsku bačvu. Istovremeno, usisna cijev postavljena na donjem kraju usisavača trajno upija vodu zahvaljujući funkciji usisavanja.
Ako jedinica ima način rada usisavanja, posljednji ostaci vode mogu se potpuno ukloniti s dna bubnja. Nakon čišćenja, sve što je potrebno za trenutno prebacivanje jedinice s visokotlačnog čišćenja na usisni način rada je ručka, a to će bačvu ili spremnik učiniti ponovno spremnima za uporabu.
Čišćenje vinske bačve visokim pritiskom izuzetno je učinkovito. Čak i s hladnom vodom, korištenje sredstva za čišćenje bačvi ispunjava higijenske zahtjeve.
Savjet - ne zaboravite pumpe, crijeva itd.:
Sveobuhvatna higijena u vinskim podrumima ne uključuje samo čišćenje vinskih bačava. Pumpe, crijeva, opremu, filtre i armature također je potrebno pažljivo očistiti.
Čišćenje inox spremnika
Mnogi vinari koriste spremnike od nehrđajućeg čelika za fermentaciju i skladištenje vina. Velika prednost ovih u odnosu na klasične drvene bačve je u tome što je nehrđajući čelik nepropusan za zrak i vodu, tako da kisik ne ulazi u vino. To znači da se svojstvena aroma vina ne narušava, kao što je slučaj s drvenim bačvama, na primjer. Još jedna prednost je što se spremnici od nehrđajućeg čelika mnogo lakše čiste. Na primjer, kamenac se lakše uklanja iz ovih spremnika.
Spremnici od nehrđajućeg čelika se zbog ovih svojstava sve više koriste u vinarijama. Međutim, zbog svoje veličine često ih je teško transportirati, pa se preporučuje čišćenje izravno u vinskom podrumu. U tom slučaju mobilni tlačni čistači mogu se koristiti sami ili u kombinaciji s unutarnjim glavama za čišćenje.
Čišćenje spremnika od nehrđajućeg čelika visokotlačnim čistačima ili parom
Učinkovito čišćenje spremnika i uklanjanje tvrdokorne prljavštine poput kamenca može se postići visokotlačnim čistačem. Kako biste ušli u sve kutove manjih spremnika ili kada radite u skučenim prostorima, koristite kratku mlaznu cijev.
Za razliku od drvenih bačava, sredstva za čišćenje mogu se koristiti za čišćenje spremnika od nehrđajućeg čelika. Alkalna sredstva za čišćenje prikladna su za otapanje organskih ostataka, a koncentracija se može prilagoditi ovisno o stupnju onečišćenja. Odgovarajuća sredstva za čišćenje mogu se primijeniti, na primjer, pomoću cijevi za pjenu spojene na tlačni čistač. Pjena za čišćenje je toliko stabilna da dulje prianja na površine i stoga može dugotrajno djelovati na površinu. Nakon dobrog vremena izlaganja, pjena se ponovno ispere vodom.
Korak po korak:
- Prethodno ispiranje: Prethodno isperite posudu vodom.
- Čišćenje alkalnim sredstvima: Nanesite sredstvo za čišćenje (alkalno) i ostavite da reagira s površinom.
- Međuispiranje: Voda se može skupiti i koristiti za prethodno ispiranje/namakanje drugih spremnika.
- Neutralizacija: Očistite spremnik kiselim deterdžentom kako biste potpuno uklonili alkalni film.
- Isprati: Temeljito isperite spremnik čistom vodom.
Čišćenje parom posebno je učinkovito i higijenski. Ovdje su korisni visokotlačni čistači s toplom vodom koji imaju parni stupanj ili profesionalni parni čistači. Upotrebom pare, a zatim ispiranjem hladnom vodom, lako se uklanja tvrdokorna prljavština i uništavaju klice.
Posude za vino bit će uspješno očišćene kada se više ne vide grubi ostaci. Posebnu pozornost treba obratiti na kutove i zavarene šavove - ovdje se može sakriti prljavština. Masna površina obično znači da su na površini ostali ostaci lužine. Neophodno ih je ukloniti jer utječu na okus vina.
Očistite velike spremnike od nehrđajućeg čelika još učinkovitije visokotlačnim čistačima i glavama za unutarnje čišćenje
Unutarnja glava za čišćenje preporučuje se za veće spremnike ili ako postoji veliki broj spremnika za čišćenje. Spojen na visokotlačni čistač, umetnut je u spremnik odozgo. Potaknuta mlazom tekućine koju emitira, glava se okreće tako da mlaz doseže sve kutove.
Ovisno o uporabi i veličini spremnika, čišćenje se može individualno prilagoditi. Dakle, za velike ili posebno prljave spremnike, može se odabrati sporija brzina rotacije i fini uzorak prskanja. Kod čišćenja manjih ili manje prljavih spremnika koristi se brža rotacija i grubi uzorak prskanja.
Osim o pravilnom postupku, ishod čišćenja ovisi o odabiru pravog sredstva za čišćenje i pravilne koncentracije, kao i o odgovarajućoj mehanici, vremenu i temperaturi.
Vanjsko čišćenje spremnika ili bačve za vino
Visokotlačni čistači također se obično koriste za čišćenje vanjske strane vinskih bačvi i spremnika. Sustavi teleskopskih šipki mogu pružiti potporu visokim spremnicima. U kombinaciji s odgovarajućim sredstvima za čišćenje, to osigurava da u spremnik ili bačvu izvana ne uđu onečišćenja.
Višak vode i ostaci sredstva za čišćenje odvode se kroz kanal u podu. Drenažni sustav osigurava kontrolirano otjecanje vode tijekom čišćenja bačvi i spremnika u vinskim podrumima. Ukoliko ovakav sustav nije dostupan, voda se može upiti uz pomoć mokro-suhog usisavača.
Savjet – obratite pozornost na pravu radnu odjeću:
Pri radu sa sredstvima za čišćenje potrebno je nositi propisanu zaštitnu opremu. Uz zaštitne naočale i obuću otpornu na pH, preporučljivo je nositi i zaštitne rukavice.