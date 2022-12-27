Kada je pravo vrijeme za čišćenje unutrašnjosti spremnika za vino ili drvene bačve?

U vinarstvu se vina moraju nekoliko puta dekantirati, filtrirati i podvrgnuti drugim procesima. Prije svakog punjenja boce ili prije svake promjene sorte, unutrašnjost spremnika je potrebno što prije očistiti i pripremiti za novi sadržaj. Nakon toga preporučljivo je provjeriti bačvu u slučaju zadržavanja mirisa ili ostataka.



Za čišćenje svježe ispražnjene vinske bačve obično se preporučuju 1 do najviše 2 ciklusa čišćenja. Sa stvarima kao što je čistač bačvi u kombinaciji s visokotlačnim uređajem, čišćenje se može završiti u roku od nekoliko minuta.



Radi čišćenja bačve se mogu iz podruma iznijeti na otvoreno i obraditi u dvorištu. Velike vinske bačve ili spremnici koje nije lako transportirati mogu se čistiti izravno u podrumu s odgovarajučim alatom.