Njega i čišćenje vinograda

Vinari u jesen beru cjelogodišnji rad, zbog čega je potrebno paziti tijekom sezona rasta, a posebno je važna pravilna berba specijalnih kultura. Zbog osjetljive prirode usjeva i važnosti homogenosti sorti, u vinogradarstvu, čišćenje strojeva tijekom cijele sezone i čišćenje opreme za proizvodnju vina tijekom berbe grožđa i prerade bitan je dio procesa berbe.

A woman cleans her tractor/harvesting machine with the Kärcher high-pressure cleaner

Njega vinograda: briga za posebne usjeve

Za razliku od klasičnih ratarskih i površinskih kultura, vinogradarstvo se bavi posebnim kulturama. Budući da je vinsko grožđe posebno osjetljivo, briga o trsovima i stvaranje dobrih uvjeta za uzgoj neophodni su za dobar urod.

A person harvests wine grapes

Kako očistiti opremu za proizvodnju vina

Kontrola korova neophodna je tijekom rasta vegetacije. Prskalice distribuiraju biološke ili kemijske pesticide na cijelo područje. Zbog toga se ostaci mogu nakupiti po cijeloj opremi kao i po traktoru s uskim tragom koji se može koristiti, što povećava potrebu za čišćenjem i njegom vinograda. Ovdje je fokus na održavanju vrijednosti strojeva u prisutnosti djelomično korozivnih tvari i na sprječavanju selektivno visokih koncentracija koje bi potencijalno mogle ući u kanalizacijski sustav ili okolno područje. Također je važno spriječiti širenje štetnika iz jednog vinograda u drugi.


Ako se prskalica i traktor čiste neposredno u vinogradu, široko se koristi visokotlačni čistač s hladnom vodom. Budući da je važno biti neovisan o infrastrukturi, za tu svrhu prikladni su visokotlačni čistači na baterije ili modeli na gorivo. Uređaj na baterije je održivija opcija jer izbjegava emisije. Osim toga, korisniku je potrebna opskrba vodom na licu mjesta. Da biste postigli dobar rezultat i uklonili sve ostatke pesticida, strojeve treba temeljito oprati od vrha prema dolje, na području koje može podnijeti tragove visoko razrijeđenih pesticida zaostalih u otpadnoj vodi.

A man in a hat cleans his tractor/harvester with a Kärcher high-pressure cleaner

Savjet – nosite zaštitnu opremu:

Važno je da operateri nose osobnu zaštitnu opremu (PPE) kada rukuju pesticidima i opremom za čišćenje koja je s njima došla u kontakt. Gumena pregača, zaštitne naočale i zaštitne rukavice minimalni su zahtjev.

Briga o vinogradu: Čišćenje poljoprivrednih strojeva

Ako se čišćenje strojeva obavlja na farmi, postoje posebne lokalne specifikacije za područje čišćenja kojih se morate pridržavati. Kada radi u namjenskom području za čišćenje, korisnik ima veću fleksibilnost u pogledu tehnologije čišćenja: može se koristiti mobilni visokotlačni čistač s hladnom vodom kao i stacionarni visokotlačni čistač s dodanom dovodom tople vode. Topla voda daje brže rezultate i skraćuje vrijeme sušenja.

A man cleans a green box with a Kärcher high-pressure cleaner

Savjet – pravilno koristite sredstva za čišćenje:

Osim toga, moguće je nanijeti biorazgradivo sredstvo za čišćenje s mlaznicom za pjenu. Pjena za čišćenje bolje prianja, produljuje vrijeme izlaganja i time povećava učinak čišćenja, što opet smanjuje vrijeme utrošeno na čišćenje.

Čišćenje u vinogradarstvu tijekom berbe: homogenost grožđa

Planom berbe određuje se redoslijed berbe sorti grožđa i nalazišta. Vrijeme igra ulogu, kao i različito vrijeme sazrijevanja. Postoji povećan rizik od oštećenja, bolesti ili štetočina na usjevu što je grožđe dulje na trsu.

Kako bi se osigurala potrebna homogenost i izbjeglo prenošenje potencijalno postojećih kontaminanata, sva oprema za žetvu mora se pažljivo isprati i očistiti visokotlačnim čistačem nakon završetka svake površine. To se radi ili u vinogradu na licu mjesta ili u vinariji, ovisno o lokalnim uvjetima. To uključuje kombajne, transportna vozila, bačve ili čašice koje se koriste u ručnoj žetvi, te aparate za uklanjanje peteljki ili tresače.

A man pours grapes from a red container into a larger green container
Clean harvesting equipment and containers

Savjet 1 – koristite deterdžente za čišćenje samo tijekom završnog čišćenja:

Prilikom čišćenja opreme za berbu grožđa ne koristi se deterdžent. Time se sprječava kontaminacija usjeva. Nakon što je berba završena, deterdženti se mogu koristiti za završno čišćenje.

Savjet 2 – pravilan pritisak i radna udaljenost:

Nema osjetljivih područja kada se čiste strojevi, posude i oprema za proizvodnju vina u namjenskom prostoru za čišćenje, tako da se može koristiti prava količina pritiska i udaljenosti.

Čišćenje prilikom obrade: čistoća na putu do krajnjeg proizvoda

Nakon uklanjanja peteljki grožđe za bijelo vino ide izravno u prešu; grožđe za crno vino ostavlja se u kaši kako bi boja prešla iz kožice u sok. Bačve ili spremnici koji se koriste u tu svrhu moraju se nakon svakog pražnjenja očistiti visokotlačnim čistačem kako bi se potpuno uklonila boja i kako ne bi utjecala na kasniju berbu grožđa.


Preša se čisti odmah nakon prešanja visokotlačnim čistačem bez deterdženta, kako se ne bi taložila nečistoća. Ovisno o veličini i dizajnu, dijelove će možda trebati rastaviti, rasklopiti ili izvući tijekom ovog postupka.

Grapes are processed further
A man cleans a wine grape press with a Kärcher high-pressure cleaner

Savjet – spriječite klizanje:

Uklonite ljepljivi sok od grožđa s poda visokotlačnim čistačem ili kompaktnom mašinom za ribanje kako biste spriječili klizanje i stvaranje klica. Ovo treba raditi svakodnevno.

Skladištenje u vinogradarstvu: spremnici i vinski podrumi

Preša za grožđe obično se nalazi iznad spremnika, tako da sok od grožđa nakon prešanja gravitacijom ulazi u spremnike. Slijedeći isti princip, crijeva ili cjevovodi koji se koriste mogu se jednostavno isprati vodom kako bi se uklonili svi ostaci.


Ovisno o vinariji, tijekom procesa odležavanja događa se česta promjena spremnika prema različitim vremenskim obrascima. Kada započne vrenje, dodaje se kvasac, kožica grožđa daje tanine, a skladištenje u drvenim bačvama daje vinu vlastiti okus. Vino se razvija u spremnicima ili bačvama. Nakon fermentacije, pročišćavanja i uklanjanja kvasca i zamućenja, odlazi u skladišne ​​spremnike za međuskladištenje prije nego što ode na liniju za punjenje.


Čišćenje unutrašnjosti spremnika i bačvi u vinskom podrumu vrši se nakon svakog pražnjenja automatskim sustavima ili visokotlačnim čistačem. Vanjski spremnici se mogu čistiti teleskopskim četkama za čišćenje fasada koje su dostupne kao pribor za visokotlačni čistač. Za čišćenje podova posebno su prikladni visokotlačni čistači s priborom za čišćenje podova i uređaji za ribanje i usisavanje.

A man cleans piping on a wine bottling machine with a Kärcher high-pressure cleaner
Worm’s-eye view: A man cleans a stainless steel tank
A man is cleaning wine barrels

Čišćenje inox spremnika i vinske bačve

Uz mnoštvo različitih proizvodnih koraka, vinogradarstvo je jedan od najsloženijih izazova u poljoprivredi. A svaki pojedini korak zahtijeva različite mjere u pogledu higijene vinograda. Samo brižna čistoća i čišćenje bez ostataka sprječavaju kontaminaciju vina i time smanjenje kvalitete proizvoda. Posebnu pozornost treba obratiti na bačve i spremnike u kojima se vino čuva i odležava.

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A man cleans the floor in the wine cellar with a Kärcher surface cleaner
A man cleans the floor in the wine cellar with a Kärcher scrubber dryer

Na putu do užitka: linija za punjenje, logistika

Na putu do uživanja - vino se puni na liniji za punjenje. Postrojenja imaju automatske sustave koji koriste sredstva za čišćenje i procese ispiranja za uklanjanje ostataka iz linija. Vanjska strana mora se očistiti ručno, na primjer, ako su boce razbijene. U tom slučaju za čišćenje stroja mogu se koristiti visokotlačni čistači. Međutim, u slučaju osjetljivih senzora ili elektronike, radite sa smanjenim tlakom, manje vode i većom udaljenosti. Prljavština s poda može se brzo i učinkovito ukloniti pomoću stroja za ribanje.


Oko logistike, tj. skladištenja i transporta, strojevi za čišćenje te mokri i suhi usisavači pomažu održavati police i podove čistima. U prodajnom prostoru čistoća igra reprezentativnu ulogu uz higijenske aspekte, zbog čega se moraju poduzeti odgovarajuće mjere čišćenja.

A man cleans a wine bottling machine with a Kärcher high-pressure cleaner
View from above: a man cleans the floor around a bottling line with a Kärcher floor cleaner
A woman is cleaning the wine warehouse and notices an overturned crate and broken wine bottles

Prikladni proizvodi za vaše područje primjene

Kärcher: High pressure cleaner

Visokotlačni čistač na baterije

Kärcher: Wet and dry vacuum cleaner

Mokro-suhi usisavači

Krcher: Hot water high-pressure cleaner

Visokotlačni čistači vrućom vodom

Kärcher: Surface cleaner

Čistači podova i površina

Kärcher: Barrel cleaner

Sredstvo za čišćenje bačvi

Kärcher: Push scrubber dryer

Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Kärcher: Walk-behind scrubber dryer

Strojevi za ribanje/ribanje i usisavanje

Kärcher: Cold water high-pressure cleaner

Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Kärcher: Stationary high-pressure cleaner

Stacionarni visokotlačni čistači

Kärcher: Cup foam lance

Mlaznica za pjenu

Kärcher: Reinigungsmittel RM 81 direct

PressurePro aktivno sred. za čišć., alkalno RM 81

Kärcher: Vacuum sweeper ride-on

Strojevi za metenje i usisavanje sa sjedalom

Kärcher: Push sweeper

Ručno upravljani strojevi za metenje/ metenje i usisavanje

Akku: Sweeper walk-behind

Ručno upravljani strojevi za metenje/ metenje i usisavanje

Kärcher: Cold water high-pressure cleaner

 Visokotlačni čistači s hladnom vodom

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