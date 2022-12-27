Njega i čišćenje vinograda
Vinari u jesen beru cjelogodišnji rad, zbog čega je potrebno paziti tijekom sezona rasta, a posebno je važna pravilna berba specijalnih kultura. Zbog osjetljive prirode usjeva i važnosti homogenosti sorti, u vinogradarstvu, čišćenje strojeva tijekom cijele sezone i čišćenje opreme za proizvodnju vina tijekom berbe grožđa i prerade bitan je dio procesa berbe.
Njega vinograda: briga za posebne usjeve
Za razliku od klasičnih ratarskih i površinskih kultura, vinogradarstvo se bavi posebnim kulturama. Budući da je vinsko grožđe posebno osjetljivo, briga o trsovima i stvaranje dobrih uvjeta za uzgoj neophodni su za dobar urod.
Kako očistiti opremu za proizvodnju vina
Kontrola korova neophodna je tijekom rasta vegetacije. Prskalice distribuiraju biološke ili kemijske pesticide na cijelo područje. Zbog toga se ostaci mogu nakupiti po cijeloj opremi kao i po traktoru s uskim tragom koji se može koristiti, što povećava potrebu za čišćenjem i njegom vinograda. Ovdje je fokus na održavanju vrijednosti strojeva u prisutnosti djelomično korozivnih tvari i na sprječavanju selektivno visokih koncentracija koje bi potencijalno mogle ući u kanalizacijski sustav ili okolno područje. Također je važno spriječiti širenje štetnika iz jednog vinograda u drugi.
Ako se prskalica i traktor čiste neposredno u vinogradu, široko se koristi visokotlačni čistač s hladnom vodom. Budući da je važno biti neovisan o infrastrukturi, za tu svrhu prikladni su visokotlačni čistači na baterije ili modeli na gorivo. Uređaj na baterije je održivija opcija jer izbjegava emisije. Osim toga, korisniku je potrebna opskrba vodom na licu mjesta. Da biste postigli dobar rezultat i uklonili sve ostatke pesticida, strojeve treba temeljito oprati od vrha prema dolje, na području koje može podnijeti tragove visoko razrijeđenih pesticida zaostalih u otpadnoj vodi.
Savjet – nosite zaštitnu opremu:
Važno je da operateri nose osobnu zaštitnu opremu (PPE) kada rukuju pesticidima i opremom za čišćenje koja je s njima došla u kontakt. Gumena pregača, zaštitne naočale i zaštitne rukavice minimalni su zahtjev.
Briga o vinogradu: Čišćenje poljoprivrednih strojeva
Ako se čišćenje strojeva obavlja na farmi, postoje posebne lokalne specifikacije za područje čišćenja kojih se morate pridržavati. Kada radi u namjenskom području za čišćenje, korisnik ima veću fleksibilnost u pogledu tehnologije čišćenja: može se koristiti mobilni visokotlačni čistač s hladnom vodom kao i stacionarni visokotlačni čistač s dodanom dovodom tople vode. Topla voda daje brže rezultate i skraćuje vrijeme sušenja.
Savjet – pravilno koristite sredstva za čišćenje:
Osim toga, moguće je nanijeti biorazgradivo sredstvo za čišćenje s mlaznicom za pjenu. Pjena za čišćenje bolje prianja, produljuje vrijeme izlaganja i time povećava učinak čišćenja, što opet smanjuje vrijeme utrošeno na čišćenje.
Čišćenje u vinogradarstvu tijekom berbe: homogenost grožđa
Planom berbe određuje se redoslijed berbe sorti grožđa i nalazišta. Vrijeme igra ulogu, kao i različito vrijeme sazrijevanja. Postoji povećan rizik od oštećenja, bolesti ili štetočina na usjevu što je grožđe dulje na trsu.
Kako bi se osigurala potrebna homogenost i izbjeglo prenošenje potencijalno postojećih kontaminanata, sva oprema za žetvu mora se pažljivo isprati i očistiti visokotlačnim čistačem nakon završetka svake površine. To se radi ili u vinogradu na licu mjesta ili u vinariji, ovisno o lokalnim uvjetima. To uključuje kombajne, transportna vozila, bačve ili čašice koje se koriste u ručnoj žetvi, te aparate za uklanjanje peteljki ili tresače.
Savjet 1 – koristite deterdžente za čišćenje samo tijekom završnog čišćenja:
Prilikom čišćenja opreme za berbu grožđa ne koristi se deterdžent. Time se sprječava kontaminacija usjeva. Nakon što je berba završena, deterdženti se mogu koristiti za završno čišćenje.
Savjet 2 – pravilan pritisak i radna udaljenost:
Nema osjetljivih područja kada se čiste strojevi, posude i oprema za proizvodnju vina u namjenskom prostoru za čišćenje, tako da se može koristiti prava količina pritiska i udaljenosti.
Čišćenje prilikom obrade: čistoća na putu do krajnjeg proizvoda
Nakon uklanjanja peteljki grožđe za bijelo vino ide izravno u prešu; grožđe za crno vino ostavlja se u kaši kako bi boja prešla iz kožice u sok. Bačve ili spremnici koji se koriste u tu svrhu moraju se nakon svakog pražnjenja očistiti visokotlačnim čistačem kako bi se potpuno uklonila boja i kako ne bi utjecala na kasniju berbu grožđa.
Preša se čisti odmah nakon prešanja visokotlačnim čistačem bez deterdženta, kako se ne bi taložila nečistoća. Ovisno o veličini i dizajnu, dijelove će možda trebati rastaviti, rasklopiti ili izvući tijekom ovog postupka.
Savjet – spriječite klizanje:
Uklonite ljepljivi sok od grožđa s poda visokotlačnim čistačem ili kompaktnom mašinom za ribanje kako biste spriječili klizanje i stvaranje klica. Ovo treba raditi svakodnevno.
Skladištenje u vinogradarstvu: spremnici i vinski podrumi
Preša za grožđe obično se nalazi iznad spremnika, tako da sok od grožđa nakon prešanja gravitacijom ulazi u spremnike. Slijedeći isti princip, crijeva ili cjevovodi koji se koriste mogu se jednostavno isprati vodom kako bi se uklonili svi ostaci.
Ovisno o vinariji, tijekom procesa odležavanja događa se česta promjena spremnika prema različitim vremenskim obrascima. Kada započne vrenje, dodaje se kvasac, kožica grožđa daje tanine, a skladištenje u drvenim bačvama daje vinu vlastiti okus. Vino se razvija u spremnicima ili bačvama. Nakon fermentacije, pročišćavanja i uklanjanja kvasca i zamućenja, odlazi u skladišne spremnike za međuskladištenje prije nego što ode na liniju za punjenje.
Čišćenje unutrašnjosti spremnika i bačvi u vinskom podrumu vrši se nakon svakog pražnjenja automatskim sustavima ili visokotlačnim čistačem. Vanjski spremnici se mogu čistiti teleskopskim četkama za čišćenje fasada koje su dostupne kao pribor za visokotlačni čistač. Za čišćenje podova posebno su prikladni visokotlačni čistači s priborom za čišćenje podova i uređaji za ribanje i usisavanje.
Čišćenje inox spremnika i vinske bačve
Uz mnoštvo različitih proizvodnih koraka, vinogradarstvo je jedan od najsloženijih izazova u poljoprivredi. A svaki pojedini korak zahtijeva različite mjere u pogledu higijene vinograda. Samo brižna čistoća i čišćenje bez ostataka sprječavaju kontaminaciju vina i time smanjenje kvalitete proizvoda. Posebnu pozornost treba obratiti na bačve i spremnike u kojima se vino čuva i odležava.
Na putu do užitka: linija za punjenje, logistika
Na putu do uživanja - vino se puni na liniji za punjenje. Postrojenja imaju automatske sustave koji koriste sredstva za čišćenje i procese ispiranja za uklanjanje ostataka iz linija. Vanjska strana mora se očistiti ručno, na primjer, ako su boce razbijene. U tom slučaju za čišćenje stroja mogu se koristiti visokotlačni čistači. Međutim, u slučaju osjetljivih senzora ili elektronike, radite sa smanjenim tlakom, manje vode i većom udaljenosti. Prljavština s poda može se brzo i učinkovito ukloniti pomoću stroja za ribanje.
Oko logistike, tj. skladištenja i transporta, strojevi za čišćenje te mokri i suhi usisavači pomažu održavati police i podove čistima. U prodajnom prostoru čistoća igra reprezentativnu ulogu uz higijenske aspekte, zbog čega se moraju poduzeti odgovarajuće mjere čišćenja.