Njega i čišćenje vinograda

Kako očistiti opremu za proizvodnju vina

Kontrola korova neophodna je tijekom rasta vegetacije. Prskalice distribuiraju biološke ili kemijske pesticide na cijelo područje. Zbog toga se ostaci mogu nakupiti po cijeloj opremi kao i po traktoru s uskim tragom koji se može koristiti, što povećava potrebu za čišćenjem i njegom vinograda. Ovdje je fokus na održavanju vrijednosti strojeva u prisutnosti djelomično korozivnih tvari i na sprječavanju selektivno visokih koncentracija koje bi potencijalno mogle ući u kanalizacijski sustav ili okolno područje. Također je važno spriječiti širenje štetnika iz jednog vinograda u drugi.



Ako se prskalica i traktor čiste neposredno u vinogradu, široko se koristi visokotlačni čistač s hladnom vodom. Budući da je važno biti neovisan o infrastrukturi, za tu svrhu prikladni su visokotlačni čistači na baterije ili modeli na gorivo. Uređaj na baterije je održivija opcija jer izbjegava emisije. Osim toga, korisniku je potrebna opskrba vodom na licu mjesta. Da biste postigli dobar rezultat i uklonili sve ostatke pesticida, strojeve treba temeljito oprati od vrha prema dolje, na području koje može podnijeti tragove visoko razrijeđenih pesticida zaostalih u otpadnoj vodi.