Restauracija klasičnog automobila
Restauracija i njega ekskluzivnih klasičnih automobila složena je i zahtijeva profesionalan rad i odgovarajuću tehnologiju, kako izvana tako i iznutra. Bilo da se radi o pripremnom čišćenju, mjerama pripreme ili čišćenju u svrhu održavanja suhim ledom iznutra i izvana – postoje neki savjeti i trikovi koji olakšavaju posao.
Priprema je ključna za otkrivanje štete
Postoji mnogo aspekata koje treba uzeti u obzir u pripremi i čišćenju unutrašnjosti klasičnog vozila, gdje često morate raditi s osjetljivim materijalima. Svako područje ima svoje metode čišćenja i pripreme koje omogućuju profesionalan, učinkovit rad.
Pažljivo i potpuno čišćenje površina
Najbolje je koristiti nježne metode kao što je brisanje krpama od mikrovlakana i/ili rukavicama za vezivanje prašine i rad s laganim pritiskom za izvođenje početnog čišćenja. Tekstilne površine se lako čiste od labave i ljepljive prljavštine pomoću usisavača i turbo mlaznice. Kožna sjedala ili sjedala od imitacije kože moraju se pažljivo usisati kako bi se izbjegle crte ili ogrebotine, usisna četka je iznimno prikladna za osjetljive materijale.
Savjet – otkrijte oštećenja čišćenjem:
Temeljito čišćenje unutrašnjosti može otkriti oštećenja, male ogrebotine ili rupe koje je potrebno popraviti.
Očuvanje umjesto obnavljanja korištenjem ekstrakcije raspršivanjem za presvlake sjedala
Ako se na presvlakama sjedala tijekom vremena stvorila lagana, ravnomjerna maglica, osvježite tkaninu vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su mrlje dugo zaglavljene u materijalu i ne mogu se ukloniti, uređaj za ekstrakciju raspršivanjem je vrlo dobro rješenje. Raspršuje vodu pomiješanu s deterdžentom i zatim je ponovno usisava s presvlake.
Starije presvlake ili presvlake koje nisu bile čišćene dulje vrijeme obično se moraju usisavati nekoliko puta, jer proces povlači prljavštinu nekoliko centimetara bliže površini sa svakom operacijom. Ova vrsta restauracije i popravljanja stvara mogućnost temeljitog čišćenja i očuvanja presvlaka sjedala tako da ih nije potrebno obnavljati.
Savjet – odaberite pravo sredstvo za čišćenje:
Pri odabiru sredstva za čišćenje vodite računa da je bez tenzida, da ima dobar učinak i da ne ostavlja tragove. Sredstva za čišćenje koja se koriste u ekstrakciji raspršivanjem obično su također bez mirisa. Osvježivač tekstila može nakon toga pružiti odgovarajuću ugodnu atmosferu.
Savjet – baterijski uređaji olakšavaju rad:
Dostupni su uređaji za ekstrakciju raspršivanjem na baterije. Bežični su i kompaktni te znatno olakšavaju restauraciju klasičnog automobila.
Priprema i čišćenje unutrašnjosti vozila
Kontinuirano čišćenje i njega produljuje radni vijek i zadržavanje vrijednosti. To se odnosi na sva vozila, bilo da se radi o klasičnoj pripremi vozila, čišćenju automobila u autokućama, rent-a-car vozilima i voznim parkovima tvrtki ili brizi o ekskluzivnim klasičnim i sportskim automobilima. Prava tehnologija i pravi način rada najučinkovitiji su i najodrživiji način za postizanje vaših ciljeva.
Čišćenje suhim ledom za nježnu i učinkovitu restauraciju klasičnog automobila
Čišćenje suhim ledom je vrlo nježan, učinkovit postupak za uklanjanje tvrdokornih naslaga prljavštine kao što su ulja, lakovi, masti, katran, ljepila ili ostaci silikona i gume s raznih podloga. To ga čini prikladnim za širok raspon primjena u restauraciji ekskluzivnih klasičnih automobila s osjetljivim i ponekad složenim površinama.
Kako funkcionira čušćenje suhim ledom
Trik je u procesu miniranja česticama. Kao medij za pjeskarenje koristi se CO2 granulat. Za razliku od većine drugih medija za pjeskarenje, koji ne mijenjaju svoje čvrsto agregatno stanje tijekom procesa rada, smrznuti CO2 sublimira u plin CO2 odmah nakon udara o površinu. To znači da nema ostataka sredstva za pjeskarenje, a čišćenje je vrlo nježno za materijal.
Suhi led za pomoć pri restauraciji klasičnog automobila
Prije samog početka rada potrebno je očistiti radni prostor. Od odjeljka motora preko usisnog trakta do ventila za recirkulaciju ispušnih plinova – mlaznica sa suhim ledom osigurava čistoću posvuda bez oštećenja površina. Ako, na primjer, trebate ukloniti ostatke brtvila s komponenti mjenjača prije tehničkog pregleda, pjeskarenje suhim ledom odličan je način za to. Također je prikladan za čišćenje šupljina prije brtvljenja, za čišćenje kontaktnih površina i električnih komponenti ili za hlađenje ležajeva kotača ili osovina prije prešanja. Uređaji za čišćenje sa suhim ledom čak su vrlo dobro rješenje za skidanje ivica novoproizvedenih tokarenih i glodanih dijelova ili za završnu obradu komponenti iz 3D ispisa.
Savjet – prvo uklonite zaštitu podvozja:
Ako je karoserija zahvaćena korozijom, prvo morate ukloniti zaštitnu boju podvozja prije nego što se karoserija može rastaviti i ponovno sastaviti. Pjeskarenje suhim ledom je vrlo učinkovita tehnika za uklanjanje ove tvari slične bitumenu.
Suhi led za čišćenje i njegu klasičnih automobila
Čistač suhim ledom pomaže u čišćenju vanjskih gumenih brtvi i nabora, uklanjanju naljepnica ili ostataka ljepila ili uklanjanju tragova curenja s gumenih nabora ispod retrovizora i na dnu vrata vozila. Postupak je također vrlo prikladan za čišćenje posebno osjetljivih, skupih naplataka.
Za unutarnje čišćenje također se preporučuje pjeskarenje suhim ledom; okovi, gumbi, presvlake sjedala, poklopci kutija, ventilacijski otvori, tepisi ili stropne obloge mogu se čistiti nježno, učinkovito i bez vlage. Potrebno je samo upotrijebiti malu količinu abraziva pod niskim pritiskom i, ako je potrebno, upotrijebiti scrambler da zdrobite kuglice suhog leda od 3 mm do stanja poput snijega.
DIGRESIJA: Pametni (Smart) i točkasti popravci klasičnih automobila
Ne zahtijeva svaki slučaj oštećenja skup popravak. Pametni popravak obuhvaća niz tehnika kojima se manja oštećenja na i u vozilu mogu popraviti brzo i jeftino. Smart stoji za tehnologije popravka malih srednjih površina. Rad uvijek treba biti ograničen na oštećeno područje, bez rastavljanja komponenti. To znači da uklanjanje udubljenja bez boje (PDR) eliminira potrebu za dugotrajnim punjenjem, brušenjem ili ponovnim bojanjem. Osim toga, čuva izvorni lak zbog čega nema gubitka vrijednosti vozila.
Ako je potrebno popraviti površinska, manja oštećenja boje, najbolje je koristiti metodu popravka na licu mjesta. Duboke ogrebotine boje mogu se ispuniti, brusiti, bojati i polirati. Cilj točkastog bojanja je osigurati da prijelazi boja nisu vidljivi nakon popravka. Dobro održavan lak može značajno povećati vrijednost klasičnog automobila.