Restauracija klasičnog automobila

Očuvanje umjesto obnavljanja korištenjem ekstrakcije raspršivanjem za presvlake sjedala

Ako se na presvlakama sjedala tijekom vremena stvorila lagana, ravnomjerna maglica, osvježite tkaninu vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su mrlje dugo zaglavljene u materijalu i ne mogu se ukloniti, uređaj za ekstrakciju raspršivanjem je vrlo dobro rješenje. Raspršuje vodu pomiješanu s deterdžentom i zatim je ponovno usisava s presvlake.

Starije presvlake ili presvlake koje nisu bile čišćene dulje vrijeme obično se moraju usisavati nekoliko puta, jer proces povlači prljavštinu nekoliko centimetara bliže površini sa svakom operacijom. Ova vrsta restauracije i popravljanja stvara mogućnost temeljitog čišćenja i očuvanja presvlaka sjedala tako da ih nije potrebno obnavljati.