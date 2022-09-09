Suzbijanje hrastova četnjaka
Kao posljedica klimatskih promjena i zato što nema prirodnih konkurenata ili neprijatelja, hrastov četnjak već je godinama sve raširenija pojava. Zbog svojih otrovnih žarnih dlačica u naseljenim područjima predstavlja opasnost za zdravlje. Stoga i pristup suzbijanju ovog štetnika treba biti odlučan. Metoda koja je ekološki prihvatljiva i jednostavna za korištenje jest skupljanje gusjenica i njihovih gnijezda s pomoću sigurnosnog usisavača koji ima razred prašine H.
Širenje hrastova četnjaka
Za razliku od drugih štetnika, hrastov četnjak autohtona vrsta je koja je dugo bila gotovo neprimjetna, i izazivala je probleme tek lokalno. Međutim, posljednjih godina jako se razmnožio u Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, pa je i opasnost za zdravlje postala mnogo veća. Do širenja hrastova četnjaka dolazi zbog sve češće sadnje hrasta uz prometnice odnosno u blizini naselja, izostanka niskog raslinja kod takve sadnje, umjerene klime, te velike prilagodljivosti ove životinje. S druge strane, populacije njegovih prirodnih neprijatelja nisu zabilježile sličan rast, pa je širenje ovog štetnika još i lakše.
Od leptira do opasne gusjenice
Leptiri od srpnja do rujna
Hrastov četnjak neupadljiv je leptir koji se liježe između srpnja i rujna. Ženke često liježu jaja za oplođivanje na grane mladih hrastova, ali moguća je i pojava gnijezda na zemlji, u podnožju hrastova debla.
Razvoj ličinki od travnja
Ličinke se izliježu iz jaja u proljeće, ponekad već u travnju, ovisno o vremenskim uvjetima. Na početku su narančaste boje. Kasnije mijenjaju boju u sivkasto-zelenu, a na bokovima su svjetlije. Tijela su im prekrivena tankim dlačicama koje stoje uspravno kao dlake na četki.
Zaražena stabla od svibnja do srpnja
Hrastova četnjaka može se naći na hrastovu deblu između sredine svibnja i srpnja. Jedna od posebnih značajki hrastova četnjaka jest ta da se gusjenice uvijek kreću u velikim skupinama, poput jedne dugačke povorke. Osim toga, na deblu ili na granama hrasta oblikuju paučinaste nakupine.
Žarne dlačice, opasnost za zdravlje
Hrastov četnjak predstavlja opasnost zbog svojih otrovnih žarnih dlačica koje mogu prouzročiti osip, probleme s disanjem, pa čak i šok kad dođe do kontakta s kožom. Opasnost za zdravlje postoji od sredine svibnja do srpnja kad ličinke razvijaju svoje žarne dlačice nakon drugog ciklusa presvlačenja, te od srpnja do rujna kad se bodljikave dlačice šire dalje od praznih gnijezda. Stoga je radi zaštite zdravlja potrebno razmotriti suzbijanje hrastova četnjaka u svim situacijama u kojima nije moguće izbjeći doticaj između ljudi ili životinja i žarnih dlačica hrastova četnjaka, ili u situacijama u kojima su ugrožene posebno osjetljive skupine ljudi, primjerice u blizini dječjih vrtića ili u gradskim parkovima. S obzirom na to da na takvim mjestima kemijske ili biološke mjere suzbijanja mogu predstavljati druge opasnosti za zdravlje, preporučuje se primjena metode suzbijanja štetnika koja je ekološki prihvatljiva i jednostavna za korištenje: mehaničko uklanjanje štetnika i njihovih gnijezda s pomoću ispitanih i certificiranih sigurnosnih usisavača za razred prašine H.
Suzbijanje s pomoću sigurnosnih usisavača
Za suzbijanje hrastova četnjaka na siguran način preporučuje se upotreba sigurnosnih usisavača za razred prašine H s uključenim kompletom sigurnosnih filtara. Ovi modeli odobreni su i za uklanjanje azbesta (u tom slučaju nose oznaku TRGS 519) te za mnoge druge opasne primjene. Neželjene čestice, uključujući sitne žarne dlačice, hvataju se u sigurnu filtarsku vrećicu od flisa, koja je dodatno zaštićena plastičnom vrećicom za prijevoz.
Postoji i mogućnost upotrebe polietilenske vrećice za odlaganje prašine bez unutarnje filtarske vrećice od flisa. Troškovi potrošnog materijala značajno su niži u usporedbi s klasičnim kompletima sigurnosnih filtara. Vrećice s prikupljenim gusjenicama i žarnim dlačicama odlažu se u čvrsto zatvorene spremnike i nakon savjetovanja i obavještavanja pale u postrojenjima za spaljivanje.
Zahvaljujući dostupnim modelima sa usisnim cijevima od nehrđajućeg čelika i provodljivim dodatcima, za korisnika ne postoji opasnost od izbijanja statičkog elektriciteta, čak ni sa sitnom prašinom. Manji usisavači sa spremnicima zapremine 30 litara praktični su i jednostavni za primjenu u pokretu i na manjim podiznim platformama. Uz odabrani usisavač moguć je i rad sa standardnim generatorima struje (220 do 240 V i 50/60 Hz), kao i napajanje putem produžnog kabela u blizini zgrada.
Važna napomena
Usisavanje i spaljivanje trebaju provoditi samo stručnjaci. Potrebno je osigurati usklađenost s propisima o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO ili PPE) i prilikom odlaganja, kako bi se izbjegla opasnost za zdravlje korisnika. To uključuje zaštitnu odjeću, rukavice, te maske za zaštitu dišnog sustava.
Automatsko čišćenje filtra za održavanje visoke razine filtriranja
Još jednu prednost upotrebe polietilenskih vrećica za odlaganje s usisavačima razreda prašine H predstavlja mogućnost čišćenja filtra prema "načelu protustruje". To znači da se začepljeni filtar može očistiti izvana i to upuhivanjem svježeg zraka u suprotnom smjeru, čime se materijal koji začepljuje filtar ispuhuje. Zahvaljujući sustavu Tact, čišćenje filtra aktivira se automatski kod Kärcherovih usisavača za suho i mokro usisavanje: ako snaga usisavanja počne opadati, automatski se promijeni smjer protoka zraka. Na taj način kapacitet filtriranja i snaga usisavanja ostaju na istoj visokoj razini, čak i kod usisavanja velikih količina fine prašine. Uređaj sam odabire optimalne intervale čišćenja ovisno o razini nakupljanja prašine. S obzirom na to da nema potrebe za ručnim čišćenjem, na taj se način izbjegava i izravan doticaj sa usisanim materijalom. U slučaju hrastova četnjaka, to znači da korisnik ne dolazi u doticaj s opasnim žarnim dlačicama jednom kad su one usisane.
Sigurnosni usisavači i razredi prašine
S obzirom na razred prašine za koji su projektirani, usisavači se razvrstavaju u kategorije L, M i H, a one se razlikuju prema kapacitetima filtriranja i stupnju prodiranja. Stupanj prodiranja označava najveći broj čestica prašine koji smije prodrijeti iz uređaja u okolni zrak u prostoriji (vidi tablicu). Modeli razreda L prikladni su za usisavanje prašine koja nije opasna. Zahtjevi za kapacitet filtra razmjerno su niski te ne postoje posebni propisi u vezi s odlaganjem. Uređaji koji se razvrstavaju u razrede M i H zadržavaju čak i finu prašinu koja može prodrijeti u dišni sustav. Usisavači razreda prašine H ili M također se nazivaju i sigurnosni usisavači. Na njih se primjenjuju posebni zahtjevi za projektiranje, poput obveznog praćenja protoka zraka koji upozorava rukovatelja kad dođe do blokade. Rukovatelji su također obvezni poduzeti posebne mjere opreza prilikom uklanjanja i odlaganja usisane prašine kako ona ne bi dospjela u okolni prostor.
Razred prašine
L
Najveći stupanj prodiranja
≤ 1,0%
Prikladno za
■ Tipovi prašine s vrijednošću MAC > 1 mg/m³
Upotreba
■ Prašine od vapna
■ Prašine od gipsa
Razred prašine
M
Najveći stupanj prodiranja
< 0,1%
Prikladno za
■ Tipovi prašine s vrijednošću MAC ≥ 0,1 mg/m³
■ Drvena prašina do najviše 1200 W/50 l
Upotreba
■ Drvena prašina (bukva, hrast)
■ Čestice prašine od boje
■Keramičke prašine
■ Prašina od plastike
Razred prašine
H
Najveći stupanj prodiranja
< 0,005%
Prikladno za
■ Tipovi prašine s vrijednošću MAC < 0,1 mg/m³
■ Kancerogena prašina (Odjeljak 35. njemačkog Pravilnika o opasnim tvarima)
■ Patogena prašina
Upotreba
■ Kancerogene prašine
(olovo, ugljen, kobalt, nikal
katran, bakar, kadmij, itd.)
■ Plijesan, bakterije
■ Klice
■ Formaldehid