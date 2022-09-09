Suzbijanje s pomoću sigurnosnih usisavača

Za suzbijanje hrastova četnjaka na siguran način preporučuje se upotreba sigurnosnih usisavača za razred prašine H s uključenim kompletom sigurnosnih filtara. Ovi modeli odobreni su i za uklanjanje azbesta (u tom slučaju nose oznaku TRGS 519) te za mnoge druge opasne primjene. Neželjene čestice, uključujući sitne žarne dlačice, hvataju se u sigurnu filtarsku vrećicu od flisa, koja je dodatno zaštićena plastičnom vrećicom za prijevoz.

Postoji i mogućnost upotrebe polietilenske vrećice za odlaganje prašine bez unutarnje filtarske vrećice od flisa. Troškovi potrošnog materijala značajno su niži u usporedbi s klasičnim kompletima sigurnosnih filtara. Vrećice s prikupljenim gusjenicama i žarnim dlačicama odlažu se u čvrsto zatvorene spremnike i nakon savjetovanja i obavještavanja pale u postrojenjima za spaljivanje.

Zahvaljujući dostupnim modelima sa usisnim cijevima od nehrđajućeg čelika i provodljivim dodatcima, za korisnika ne postoji opasnost od izbijanja statičkog elektriciteta, čak ni sa sitnom prašinom. Manji usisavači sa spremnicima zapremine 30 litara praktični su i jednostavni za primjenu u pokretu i na manjim podiznim platformama. Uz odabrani usisavač moguć je i rad sa standardnim generatorima struje (220 do 240 V i 50/60 Hz), kao i napajanje putem produžnog kabela u blizini zgrada.