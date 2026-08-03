PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg

Uklanja čak i najjača onečišć. kao što su ulja, masnoće, maziva, hrđu itd. Za čišćenje dijelova neosjetljivih na lužine, kao što su motori, mjenjači, sitni dijelovi, lijevani dijelovi itd.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13,2
Težina (kg) 20
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 750 x 450 x 120
Svojstva
  • visokoučinkovito sredstvo za čišćenje dijelova i odstranjivanje masnoća
  • otapa nečistoće od ulja, masti i čađe
  • Prašak
  • formula s malo pjene
  • brzo djeluje
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži nitrit
  • ne sadrži otapala
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H335 Može nadražiti dišni sustav.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje dijelova
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH