PartsPro sredstvo za čišć. dijelova Extra, prah RM 63, 20kg
Uklanja čak i najjača onečišć. kao što su ulja, masnoće, maziva, hrđu itd. Za čišćenje dijelova neosjetljivih na lužine, kao što su motori, mjenjači, sitni dijelovi, lijevani dijelovi itd.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13,2
|Težina (kg)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|20,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|750 x 450 x 120
Svojstva
- visokoučinkovito sredstvo za čišćenje dijelova i odstranjivanje masnoća
- otapa nečistoće od ulja, masti i čađe
- Prašak
- formula s malo pjene
- brzo djeluje
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- ne sadrži nitrit
- ne sadrži otapala
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- H335 Može nadražiti dišni sustav.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Čišćenje dijelova