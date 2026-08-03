PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 20l

Sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća koje čuva materijal. Učinkovito uklanja nečistoće od ulja, masnoća i čađi na metalnim dijelovima te dodatno pruža privremenu antikorozivnu zaštitu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10,5
Težina (kg) 22
Težina uklj. ambalažu (kg) 23,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za odstranjivanje masnoća za visokotlačne čistače i uređaje za čišćenje dijelova
  • otapa nečistoće od ulja, masti i čađe
  • kratkotrajno štiti metalne dijelove za privremeno skladištenje od korozije
  • neagresivan prema materijalu
  • formula s malo pjene
  • pH-vrijednost koncentrata oko 10
  • žućkasta tekućina specifičnog mirisa
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži nitrit ni halogene ugljikovodike
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 20l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 20l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 20l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH