PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 200l

Sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća koje čuva materijal. Učinkovito uklanja nečistoće od ulja, masnoća i čađi na metalnim dijelovima te dodatno pruža privremenu antikorozivnu zaštitu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 232,6
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 200l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 200l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 200l
PartsPro sredstvo za čišć. dijelova RM 39, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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