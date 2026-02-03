PartsPro suspenzija protiv mikroba, 250ml
Reaktivira proces biološke razgradnje u biološkim uređ. za čišć. dijelova. Povećava aktivnost mikroba kod duljeg stajanja ur. za čišć. dijelova i kod posebno jako prljave tekućine za čišć.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|250
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|24
|pH vrijednost
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
Svojstva
- nije nadražujuće i nije zapaljivo
- pH-vrijednost u koncentratu oko 6
- bistra tekućina specifičnog mirisa
- ne sadrži NTA
- ne sadrži VOC
Područja primjene
- Čišćenje dijelova