PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l
Odstranjivanje masnoće i fosfatiranje u jednom koraku. Stvara privremenu antikorozivnu zaštitu i čini dobru podlogu za prianjanje laka. Obrađeno stvara plavo-žute slojeve željezo fosfata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|2
|Težina (kg)
|23,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|24,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Svojstva
- učinkovito sredstvo za odstranjivanje masnoća i fosfatiranje
- stvara plavo-žute slojeve željezo fosfata
- pouzdano štiti od korozije tijekom više dana
- pruža dobru podlogu za prianjanje laka
- jednostavno skladištenje i rukovanje
- pH-vrijednost u koncentratu oko 2
- bistra, bezbojna tekućina
- tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- ne sadrži VOC
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
- P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina