PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l

Odstranjivanje masnoće i fosfatiranje u jednom koraku. Stvara privremenu antikorozivnu zaštitu i čini dobru podlogu za prianjanje laka. Obrađeno stvara plavo-žute slojeve željezo fosfata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 2
Težina (kg) 23,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 24,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za odstranjivanje masnoća i fosfatiranje
  • stvara plavo-žute slojeve željezo fosfata
  • pouzdano štiti od korozije tijekom više dana
  • pruža dobru podlogu za prianjanje laka
  • jednostavno skladištenje i rukovanje
  • pH-vrijednost u koncentratu oko 2
  • bistra, bezbojna tekućina
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži VOC
PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l
PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l
PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l
PressurePro sred. za fosfatiranje RM 48, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
  • P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Područja primjene
  • Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH