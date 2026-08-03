WaterPro flokulacijsko sredstvo RM 847, 1l

Za učinkovitu pripremu i tretiranje zasićenih voda kod vanjskog pranja vozila i pranja motora. Stvara velike grude koje se mogu filtrirati.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
pH vrijednost 4
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 249 x 166 x 238
Svojstva
  • učinkovit reagens na bazi polimera za sustave odvajanja emulzija (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Prikladno za ponovno korištenje vode za pranje u visokotlačnim čistačima.
  • Oko 75 % aktivnih tvari za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Izuzetno ekonomičan
  • posebno prilagođeno Kärcher uređajima
  • ne sadrži NTA
WaterPro flokulacijsko sredstvo RM 847, 1l
WaterPro flokulacijsko sredstvo RM 847, 1l
WaterPro flokulacijsko sredstvo RM 847, 1l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  • P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Recikliranje vode
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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