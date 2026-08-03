WaterPro flokulacijsko sredstvo RM 847, 1l
Za učinkovitu pripremu i tretiranje zasićenih voda kod vanjskog pranja vozila i pranja motora. Stvara velike grude koje se mogu filtrirati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|249 x 166 x 238
Svojstva
- učinkovit reagens na bazi polimera za sustave odvajanja emulzija (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Prikladno za ponovno korištenje vode za pranje u visokotlačnim čistačima.
- Oko 75 % aktivnih tvari za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
- Izuzetno ekonomičan
- posebno prilagođeno Kärcher uređajima
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Recikliranje vode