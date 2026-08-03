WaterPro sredstvo za razdvajanje, prah RM 846, 20kg

Reakcijsko sredstvo za pripremu vode za pranje zasićene mineralnim uljima. Stvaraju se velike i stabilne grudice, koje je onda moguće lako filtrirati.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 8,7
Težina (kg) 20
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 750 x 450 x 120
Svojstva
  • visokoučinkoviti reagens za uređaje za odvajanje emulzija (ASA 600, HDR 777)
  • posebno prikladno za recikliranje i tretiranje otpadnih voda s velikim udjelom mineralnih ulja (ugljikovodik do 100 mg/l)
  • dobiva se bistra reciklirana voda visoke kvalitete
  • iznimno brza flokulacija i lako filtriranje
  • ispunjeni su zakonski zahtjevi na kvalitetu otpadnih voda
  • Oko 50 % aktivnih tvari za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Prašak
  • posebno prilagođeno Kärcher uređajima
  • ne sadrži NTA
WaterPro sredstvo za razdvajanje, prah RM 846, 20kg
WaterPro sredstvo za razdvajanje, prah RM 846, 20kg
WaterPro sredstvo za razdvajanje, prah RM 846, 20kg
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Recikliranje vode
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