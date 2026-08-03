WaterPro sredstvo za razdvajanje, prah RM 846, 20kg
Reakcijsko sredstvo za pripremu vode za pranje zasićene mineralnim uljima. Stvaraju se velike i stabilne grudice, koje je onda moguće lako filtrirati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|8,7
|Težina (kg)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|20,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|750 x 450 x 120
Svojstva
- visokoučinkoviti reagens za uređaje za odvajanje emulzija (ASA 600, HDR 777)
- posebno prikladno za recikliranje i tretiranje otpadnih voda s velikim udjelom mineralnih ulja (ugljikovodik do 100 mg/l)
- dobiva se bistra reciklirana voda visoke kvalitete
- iznimno brza flokulacija i lako filtriranje
- ispunjeni su zakonski zahtjevi na kvalitetu otpadnih voda
- Oko 50 % aktivnih tvari za pranje ostaje u recikliranoj vodi. Stoga je moguće manje naknadno doziranje sredstva za čišćenje.
- Prašak
- posebno prilagođeno Kärcher uređajima
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
- Recikliranje vode