Raspršivač sredstva za čišćenje
Lagan i praktičan raspršivač sredstva za čišćenje sa stabilnim plastičnim spremnikom i komfornim pojasom za nošenje za nanošenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|520 x 200 x 200
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