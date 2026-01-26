FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782, 5l
Ekstra robustan polimerni premaz visokog sjaja s izvrsnom pokrivnošću, prianjanjem, protukliznim svojstvima i otpornošću na habanje, kao i povećanom otpornošću na alkohol i dezinficijense.
Naš FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782 je vrlo robustan polimerni premaz visokog sjaja za elastične podove kao što su linoleum ili PVC. Zahvaljujući vrlo visokom udjelu krutih tvari, samo jedan do dva sloja nanesena ručno ravnom krpom ili krpom za nanošenje dovoljna su za trajnu zaštitu podova. Visoko prianjajuća maramica također ima svojstva protiv klizanja u skladu s DIN 51131, DIN EN 13893 i DIN 18032 (ovisno o podnoj oblogi) i značajno povećava otpornost podne obloge na alkohol i dezinficijense. Kratko vrijeme sušenja osigurava da se po tretiranim površinama uskoro može ponovno hodati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|8,6
|Težina (kg)
|5,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Područja primjene
- Sredstvo za njegu poda