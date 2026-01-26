Naš FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782 je vrlo robustan polimerni premaz visokog sjaja za elastične podove kao što su linoleum ili PVC. Zahvaljujući vrlo visokom udjelu krutih tvari, samo jedan do dva sloja nanesena ručno ravnom krpom ili krpom za nanošenje dovoljna su za trajnu zaštitu podova. Visoko prianjajuća maramica također ima svojstva protiv klizanja u skladu s DIN 51131, DIN EN 13893 i DIN 18032 (ovisno o podnoj oblogi) i značajno povećava otpornost podne obloge na alkohol i dezinficijense. Kratko vrijeme sušenja osigurava da se po tretiranim površinama uskoro može ponovno hodati.