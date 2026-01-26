FloorPro sred. za kristalizaciju RM 749, 10l

Sredstvo za suhu kristalizaciju vapnenačkih podova od mramora, teraca ili umjetnog kamena – za tvrđe, izdržljivije, sjajne podove.

Idealno za međučišćenje vapnenačkih podova sa strojevima s jednim diskom i raspršivačima: tekući FloorPro Crystallising Agent RM 749 iz Kärchera. Jako kiselo sredstvo za suhu kristalizaciju otapa vezani kalcijev karbonat površinskog sloja podova od npr. mramora, teraca ili umjetnog kamena. U kombinaciji s mehaničkim strojem za čišćenje podova, to rezultira kemijskim i mehaničkim zbijanjem i naknadnim stvrdnjavanjem površine. Zagasiti i mat podovi postaju sjajni podovi koji su također tvrđi i izdržljiviji. Ponovno prljanje je smanjeno, što olakšava održavanje čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 0,8
Težina (kg) 10,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Područja primjene
  • Kameni podovi koji sadrže kalcij
