Idealno za međučišćenje vapnenačkih podova sa strojevima s jednim diskom i raspršivačima: tekući FloorPro Crystallising Agent RM 749 iz Kärchera. Jako kiselo sredstvo za suhu kristalizaciju otapa vezani kalcijev karbonat površinskog sloja podova od npr. mramora, teraca ili umjetnog kamena. U kombinaciji s mehaničkim strojem za čišćenje podova, to rezultira kemijskim i mehaničkim zbijanjem i naknadnim stvrdnjavanjem površine. Zagasiti i mat podovi postaju sjajni podovi koji su također tvrđi i izdržljiviji. Ponovno prljanje je smanjeno, što olakšava održavanje čišćenja.