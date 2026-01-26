FloorPro sred. za kristalizaciju RM 749, 10l
Sredstvo za suhu kristalizaciju vapnenačkih podova od mramora, teraca ili umjetnog kamena – za tvrđe, izdržljivije, sjajne podove.
Idealno za međučišćenje vapnenačkih podova sa strojevima s jednim diskom i raspršivačima: tekući FloorPro Crystallising Agent RM 749 iz Kärchera. Jako kiselo sredstvo za suhu kristalizaciju otapa vezani kalcijev karbonat površinskog sloja podova od npr. mramora, teraca ili umjetnog kamena. U kombinaciji s mehaničkim strojem za čišćenje podova, to rezultira kemijskim i mehaničkim zbijanjem i naknadnim stvrdnjavanjem površine. Zagasiti i mat podovi postaju sjajni podovi koji su također tvrđi i izdržljiviji. Ponovno prljanje je smanjeno, što olakšava održavanje čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|0,8
|Težina (kg)
|10,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 188 x 307
Područja primjene
- Kameni podovi koji sadrže kalcij