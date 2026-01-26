FloorPro sred. za kristalizaciju visokog sjaja, prah RM 775, 5kg

Prašak za mokru kristalizaciju vapnenačkih podova od mramora, terrazza i umjetnog kamena. Kristalizacija učvršćuje pod, povećava njegovu čvrstoću i osigurava visoki sjaj.

Savršen izbor za građevinske poduzetnike za dubinsko čišćenje dosadnih i bez sjaja vapnenačkih podova, na primjer od mramora, teraca ili umjetnog kamena: FloorPro RM 775 sredstvo za kristalizaciju visokog sjaja u prahu tvrtke Kärcher. Jako kiselo sredstvo za mokru kristalizaciju otapa vezani kalcijev karbonat površinskog sloja. U kombinaciji sa strojem s jednim diskom, to rezultira kemijskim i mehaničkim zbijanjem i naknadnim stvrdnjavanjem površine. Sadašnji pod visokog sjaja postaje tvrđi i općenito otporniji. Sredstvo za kristalizaciju također smanjuje ponovno zaprljanje i olakšava naknadno održavanje čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 1,4
Težina (kg) 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 225 x 225 x 213
Područja primjene
  • Kameni podovi koji sadrže kalcij
