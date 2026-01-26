Savršen izbor za građevinske poduzetnike za dubinsko čišćenje dosadnih i bez sjaja vapnenačkih podova, na primjer od mramora, teraca ili umjetnog kamena: FloorPro RM 775 sredstvo za kristalizaciju visokog sjaja u prahu tvrtke Kärcher. Jako kiselo sredstvo za mokru kristalizaciju otapa vezani kalcijev karbonat površinskog sloja. U kombinaciji sa strojem s jednim diskom, to rezultira kemijskim i mehaničkim zbijanjem i naknadnim stvrdnjavanjem površine. Sadašnji pod visokog sjaja postaje tvrđi i općenito otporniji. Sredstvo za kristalizaciju također smanjuje ponovno zaprljanje i olakšava naknadno održavanje čišćenja.