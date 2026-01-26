FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l
Intenzivno sredstvo za čišćenje optimizirano za korištenje s načinom rada eco!efficiency naših mašina za ribanje. Otporan na mrlje od ulja i masti u logističkim i proizvodnim okruženjima.
Izuzetno snažno čišćenje, lako odvojivo i s malo pjene: sa svojom snažnom formulacijom, alkalni FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency posebno je dizajniran za rad s eco!efficiency načinom rada Kärcherovih strojeva za ribanje. Pouzdano uklanja prljavštinu uzrokovanu masnoćom i uljem s industrijskih podova i drugih površina u industrijskom okruženju, kao što su ESD podovi, tekući estrisi ili površine obložene epoksidnom smolom. Učinkovito sredstvo za čišćenje masnoće također je iznimno učinkovito za ručno čišćenje, lako se odvaja i, zahvaljujući odsutnosti silikona, idealno za upotrebu u tvrtkama za obradu metala i bojanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|12,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,9
Kompatibilni uređaji
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220Ah Gel+R85
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220AhGel+2xRI+Mop+R85
- B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack
- B 260 RI Bp Pack D100
- B 260 RI Bp Pack R100
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 RI Bp
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah+O51*
- B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+115Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 35/12 C Bp pakiranje Li
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose+R75
Područja primjene
- Čišćenje poda