FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l

Intenzivno sredstvo za čišćenje optimizirano za korištenje s načinom rada eco!efficiency naših mašina za ribanje. Otporan na mrlje od ulja i masti u logističkim i proizvodnim okruženjima.

Izuzetno snažno čišćenje, lako odvojivo i s malo pjene: sa svojom snažnom formulacijom, alkalni FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency posebno je dizajniran za rad s eco!efficiency načinom rada Kärcherovih strojeva za ribanje. Pouzdano uklanja prljavštinu uzrokovanu masnoćom i uljem s industrijskih podova i drugih površina u industrijskom okruženju, kao što su ESD podovi, tekući estrisi ili površine obložene epoksidnom smolom. Učinkovito sredstvo za čišćenje masnoće također je iznimno učinkovito za ručno čišćenje, lako se odvaja i, zahvaljujući odsutnosti silikona, idealno za upotrebu u tvrtkama za obradu metala i bojanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,9
  • Čišćenje poda
