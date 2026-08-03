FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l
Sredstvo za čišćenje tvrdih površina, uklanja masnoće, ulja i mineralnih nečistoća s pokretnih stepenica i pokretnih staza. Uključuje zaštitu od korozije za materijale pokretnih stepenica.
Intenzivno čisti, održava i također učinkovito štiti od korozije: sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica FloorPro RM 758, neutralno, s integriranom zaštitom od korozije od Kärchera za pokretne stepenice i pokretne staze proizvođača kao što su KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG , HITACHI ili TOSHIBA. Posebno razvijeno za korištenje s našim strojem za čišćenje pokretnih stepenica BR 47/35 Esc, intenzivno sredstvo za čišćenje s malo pjene također je idealno za dubinsko čišćenje tvrdih površina pomoću metode u 1 koraku sa strojem za ribanje. Njegova neutralna formula je iznimno nježna prema materijalima, ali čvrsta prema prljavštini, pouzdano uklanjajući masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju. FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica RM 758 također je prikladno za upotrebu u separatorima ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|7
|Težina (kg)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 250 x 430
Svojstva
- Specijalno sredstvo za čišćenje svih pokretnih stuba i pokretnih traka
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- zahvaljujući neutralnoj formuli, posebno čuva materijal
- Sadrži aditive protiv korozije za zaštitu stroja i pokretnih stepenica/pokretnih staza
- idealno za primjenu s Kärcher sredstvom za čišćenje pokretnih stuba
- formula s malo pjene
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- ne sadrži fosfate
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Područja primjene
- Pokretne stube / pokretne trake