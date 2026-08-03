Intenzivno čisti, održava i također učinkovito štiti od korozije: sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica FloorPro RM 758, neutralno, s integriranom zaštitom od korozije od Kärchera za pokretne stepenice i pokretne staze proizvođača kao što su KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG , HITACHI ili TOSHIBA. Posebno razvijeno za korištenje s našim strojem za čišćenje pokretnih stepenica BR 47/35 Esc, intenzivno sredstvo za čišćenje s malo pjene također je idealno za dubinsko čišćenje tvrdih površina pomoću metode u 1 koraku sa strojem za ribanje. Njegova neutralna formula je iznimno nježna prema materijalima, ali čvrsta prema prljavštini, pouzdano uklanjajući masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju. FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica RM 758 također je prikladno za upotrebu u separatorima ulja.