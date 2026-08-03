FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l

Sredstvo za čišćenje tvrdih površina, uklanja masnoće, ulja i mineralnih nečistoća s pokretnih stepenica i pokretnih staza. Uključuje zaštitu od korozije za materijale pokretnih stepenica.

Intenzivno čisti, održava i također učinkovito štiti od korozije: sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica FloorPro RM 758, neutralno, s integriranom zaštitom od korozije od Kärchera za pokretne stepenice i pokretne staze proizvođača kao što su KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG , HITACHI ili TOSHIBA. Posebno razvijeno za korištenje s našim strojem za čišćenje pokretnih stepenica BR 47/35 Esc, intenzivno sredstvo za čišćenje s malo pjene također je idealno za dubinsko čišćenje tvrdih površina pomoću metode u 1 koraku sa strojem za ribanje. Njegova neutralna formula je iznimno nježna prema materijalima, ali čvrsta prema prljavštini, pouzdano uklanjajući masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju. FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica RM 758 također je prikladno za upotrebu u separatorima ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 7
Težina (kg) 20
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 280 x 250 x 430
Svojstva
  • Specijalno sredstvo za čišćenje svih pokretnih stuba i pokretnih traka
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • zahvaljujući neutralnoj formuli, posebno čuva materijal
  • Sadrži aditive protiv korozije za zaštitu stroja i pokretnih stepenica/pokretnih staza
  • idealno za primjenu s Kärcher sredstvom za čišćenje pokretnih stuba
  • formula s malo pjene
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži fosfate
FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l
FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l
FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l
FloorPro sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica, neutralno RM 758, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pokretne stube / pokretne trake
Pribor
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