Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 2.5l

Kiselo dubinsko sredstvo za ručno i strojno čišćenje sanitarija i zgrada. Učinkovito uklanja kamenac, vapnenačke naslage, hrđu, mliječni kamenac, kamenac urina i cementni film.

Snažan, posebno slabo pjenjen i stoga idealan za korištenje sa mašinama za ribanje: FloorPro Deep Cleaner, kiseli RM 751 od Kärchera. Na bazi sulfaminske kiseline, ovaj deterdžent za mehaničko i ručno dubinsko čišćenje učinkovito uklanja kamenac, vapnenačke naslage, hrđu, mliječni kamenac, urinarni kamenac i cementni film sa svih površina otpornih na kiseline kao što su keramičke pločice, sanitarni čvorovi i metal. FloorPro Deep Cleaner RM 751 stoga je idealno rješenje za bazene i za dubinsko čišćenje nakon građevinskih projekata. Sa svojom integriranom zaštitom od korozije i lako odvojivim svojstvima, dubinski čistač također je idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 3
Svojstva
  • Snažno, kiselo dubinsko sredstvo za čišćenje svih tvrdih podova otpornih na kiseline
  • Uklanja tvrdokorni kamenac, hrđu, masnoću, proteine, zaprljanja od piva i mliječnog kamena
  • Učinkovito uklanja cementni film
  • Vrlo slabo pjenjenje
  • s integriranom zaštitom od korozije
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 2.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Završno čišćenje u građevinarstvu
  • Čišćenje poda
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