FloorPro sred. za čišćenje CA 50 C eco!perform, 200l

EU Ecolabel certificiran, vrlo malo pjeni i visoko koncentriran: ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje podova za ručno i strojno održavanje svih tvrdih i elastičnih podova.

Zahvaljujući posebno ekološki prihvatljivoj formulaciji, visoko koncentrirani i netoksični FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform iz Kärchera impresionira svojom nježnom, ali učinkovitom snagom čišćenja, visokom učinkovitošću i širokim rasponom primjene. Sredstvo za čišćenje poda s ugodnim mirisom citrusa općenito je prikladno za sve površine otporne na vodu i alkohol – uključujući ESD podove i podne obloge od vapnenačkog mekog kamena kao što je mramor. Pouzdano uklanja otiske stopala, prašinu, prljavštinu uzrokovanu emisijama i lagane ostatke masnoće. Deterdžent s posebno malo pjene namijenjen je ručnom i strojnom održavanju čišćenja sa strojem za ribanje. Održivi FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform certificiran je u skladu sa strogim zahtjevima EU Ecolabel-a i dodijeljen mu je austrijski Ecolabel.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 8
Težina (kg) 200
Težina uklj. ambalažu (kg) 215
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 580 x 970
Svojstva
  • Univerzalno primjenjiv koncentrat za čišćenje podova
  • Uklanja otiske stopala, prašinu, prljavštinu uzrokovanu emisijama
  • Vrlo dobra moć čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama otpornim na vodu i alkohol
  • Bez tragova čak i na površinama visokog sjaja
  • također prikladno i za čišćenje namještaja i drugih predmeta uređenja
  • Sprječava brzo ponovno zaprljanje
  • Ugodan, svježi miris limuna
  • Nosi europski ekološki znak (EU Ecolabel)
FloorPro sred. za čišćenje CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro sred. za čišćenje CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro sred. za čišćenje CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro sred. za čišćenje CA 50 C eco!perform, 200l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje podova i površina
Pribor
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