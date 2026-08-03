FloorPro Multi sred. za čišć. RM 756, 2.5l

Visokokoncentrirano sredstvo za svakodnevno čišćenje podova i površina. S formulacijom za visoko vlaženje za maksimalnu učinkovitost čišćenja i intenzivno svježim mirisom.

Formula za visoko vlaženje FloorPro Multi Cleaner RM 756 iz Kärchera nudi mnoštvo prednosti za temeljito i nježno strojno ili ručno čišćenje svih vodootpornih, tvrdih i elastičnih (ESD) podova i površina. Zahvaljujući posebnoj kombinaciji surfaktanata, svestrani deterdžent također je posebno prikladan za hidrofobne površine, kao što su podne obloge obložene PUR-om. Ne samo da osigurava iznimno visoke performanse čišćenja učinkovitim upijanjem masnoće, ulja i mineralne kontaminacije, već također osigurava ravnomjerno i brzo sušenje bez tragova. Za učinkovito korištenje volumena spremnika stroja za ribanje, FloorPro Multi Cleaner RM 756 slabo se pjeni i ostavlja ugodan i dugotrajan miris nakon čišćenja. Profesionalci u sektoru čišćenja zgrada također imaju koristi od visoke sigurnosti korisnika neotrovne visoke koncentracije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 9
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Svojstva
  • Sredstvo za redovito čišćenje svih vodootpornih tvrdih i elastičnih podova i površina
  • Vrlo velika izdašnost već kod najmanje doze od 0,25 % do 1 %
  • Vrlo učinkovito čišćenje zahvaljujući dobrom svojstvu vlaženja
  • Posebno brzo suši
  • Čišćenje bez tragova
  • formula s malo pjene
  • čuva okoliš i materijal
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
FloorPro Multi sred. za čišć. RM 756, 2.5l
FloorPro Multi sred. za čišć. RM 756, 2.5l
FloorPro Multi sred. za čišć. RM 756, 2.5l
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje podova i površina
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