FloorPro sred. za čišć. finog kamena RM 753, 10l
Specijalist za fine keramičke pločice. Sredstvo za čišćenje bez tenzida pouzdano uklanja masnoću, ulje i mineralne nečistoće bez narušavanja protukliznih svojstava pločica.
Bilo da se radi o održavanju ili dubinskom čišćenju: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 uvijek je optimalan izbor za neglazirane fine kamene pločice s otvorenim porama. Ne samo da bez napora uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju, nego njegova formulacija bez surfaktanata i enzima također učinkovito sprječava brzo ponovno zaprljanje i osigurava ugodan, svjež miris. Blago alkalni deterdžent s malo pjene može se koristiti i ručno i sa strojem za ribanje. Kärcher preporučuje metodu u jednom koraku za održavanje čišćenja i metodu u dva koraka za dubinsko čišćenje. Profesionalci u sektoru čišćenja zgrada također imaju koristi od visoke sigurnosti korisnika neotrovnog sredstva za čišćenje. Ako je potrebno, FloorPro RM 753 također je prikladan za upotrebu u separatorima ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|10,5
|Težina (kg)
|11,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 188 x 307
Svojstva
- Snažno dubinsko sredstvo za čišćenje jako zaprljanih finih kamenih pločica
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- Vrlo dobro vlaženje
- formula s malo pjene
- Izuzetno ekonomičan
- ugodan, svježi miris
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
- Ne sadrži tenzide ni enzime
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
- Čišćenje poda