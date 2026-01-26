FloorPro sred. za čišć. finog kamena RM 753, 10l

Specijalist za fine keramičke pločice. Sredstvo za čišćenje bez tenzida pouzdano uklanja masnoću, ulje i mineralne nečistoće bez narušavanja protukliznih svojstava pločica.

Bilo da se radi o održavanju ili dubinskom čišćenju: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 uvijek je optimalan izbor za neglazirane fine kamene pločice s otvorenim porama. Ne samo da bez napora uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju, nego njegova formulacija bez surfaktanata i enzima također učinkovito sprječava brzo ponovno zaprljanje i osigurava ugodan, svjež miris. Blago alkalni deterdžent s malo pjene može se koristiti i ručno i sa strojem za ribanje. Kärcher preporučuje metodu u jednom koraku za održavanje čišćenja i metodu u dva koraka za dubinsko čišćenje. Profesionalci u sektoru čišćenja zgrada također imaju koristi od visoke sigurnosti korisnika neotrovnog sredstva za čišćenje. Ako je potrebno, FloorPro RM 753 također je prikladan za upotrebu u separatorima ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10,5
Težina (kg) 11,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Svojstva
  • Snažno dubinsko sredstvo za čišćenje jako zaprljanih finih kamenih pločica
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • Vrlo dobro vlaženje
  • formula s malo pjene
  • Izuzetno ekonomičan
  • ugodan, svježi miris
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
  • Ne sadrži tenzide ni enzime
FloorPro sred. za čišć. finog kamena RM 753, 10l
FloorPro sred. za čišć. finog kamena RM 753, 10l
FloorPro sred. za čišć. finog kamena RM 753, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje poda
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH