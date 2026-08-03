FloorPro sred. za njegu brisanjem Extra RM 780, 20l
Njega brisanjem na bazi polimera bez nakupljanja slojeva za održavanje svih vodootpornih tvrdih i elastičnih podova. Protuklizna svojstva u skladu s DIN V 18032-2:2001-04.
FloorPro Wipe Care Extra RM 780 idealno je sredstvo za svakodnevno čišćenje nakon premazivanja s našom RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion. Deterdžent i sredstvo za njegu na bazi polimera topivih u vodi ne stvara slojeve na površinama, pouzdano uklanja masnoće, ulja i mineralne nečistoće te je pogodan i za osjetljivije podne obloge kao što su elastomer (guma) ili PVC. Može se koristiti i na disipativnim ESD podovima, a zahvaljujući svojim protukliznim svojstvima potvrđenim od strane stručnjaka u skladu s DIN V 18032-2:2001-04, posebno je pogodan za čišćenje u sportskim i višenamjenskim dvoranama. FloorPro Wipe Care Extra RM 780 s niskim pjenjenjem dizajniran je za korištenje sa mašinama za ribanje kao i za klasično ručno čišćenje. Profesionalci u sektoru čišćenja zgrada također imaju koristi od visoke sigurnosti korisnika neotrovnog sredstva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|270 x 240 x 430
Kompatibilni uređaji
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220Ah Gel+R85
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack
- B 260 RI Bp Pack D100
- B 260 RI Bp Pack R100
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 RI Bp
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah+O51*
- B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+115Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D70+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 35/12 C Bp pakiranje Li
- BR 4.300
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 65/85 R Classic Bp
- BR 65/85 R Classic Bp Pack
- BR 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose+R75
- EKO! mop, plavi, 40 cm
- Krpa od mikrofibre, kratka vlakna, 40 cm
- Krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
Područja primjene
- Čišćenje poda