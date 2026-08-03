FloorPro sred. za njegu brisanjem Extra RM 780, 2.5l

Njega brisanjem na bazi polimera bez nakupljanja slojeva za održavanje svih vodootpornih tvrdih i elastičnih podova. Protuklizna svojstva u skladu s DIN V 18032-2:2001-04.

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 idealno je sredstvo za svakodnevno čišćenje nakon premazivanja s našom RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion. Deterdžent i sredstvo za njegu na bazi polimera topivih u vodi ne stvara slojeve na površinama, pouzdano uklanja masnoće, ulja i mineralne nečistoće te je pogodan i za osjetljivije podne obloge kao što su elastomer (guma) ili PVC. Može se koristiti i na disipativnim ESD podovima, a zahvaljujući svojim protukliznim svojstvima potvrđenim od strane stručnjaka u skladu s DIN V 18032-2:2001-04, posebno je pogodan za čišćenje u sportskim i višenamjenskim dvoranama. FloorPro Wipe Care Extra RM 780 s niskim pjenjenjem dizajniran je za korištenje sa mašinama za ribanje kao i za klasično ručno čišćenje. Profesionalci u sektoru čišćenja zgrada također imaju koristi od visoke sigurnosti korisnika neotrovnog sredstva.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 9
Težina (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 255 x 255 x 290
FloorPro sred. za njegu brisanjem Extra RM 780, 2.5l
FloorPro sred. za njegu brisanjem Extra RM 780, 2.5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje poda
Pribor
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