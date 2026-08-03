FloorPro Care disperzija RM 784, 5l

Polimerna disperzija za početnu, srednju njegu i održavanje elastičnih podnih obloga. Stvara protuklizni, polumat zaštitni film koji odbija prljavštinu, otporan je na abraziju.

FloorPro Care Dispersion RM 784 od Kärchera je hranjiva polimerna disperzija s visokom pokrivnom moći, koja se nanosi ručno u samo dva prolaza ravnom krpom ili krpom za nanošenje, brzo se suši i nakon toga se vrlo lako polira. Svestran za upotrebu na elastičnim podovima od linoleuma i PVC-a, kombinirani proizvod prikladan je za premazivanje i obnavljanje zaštitnog filma kao i za brisanje. Učinkovito i pouzdano uklanja ružne otiske. FloorPro Care Dispersion RM 784 stvara protuklizni film (u skladu s DIN 51131 i DIN EN 13893), otporan na prljavštinu, otporan na abraziju ili svileno-mat film, ovisno o podnoj oblogi.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
pH vrijednost 8
Težina (kg) 5,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
FloorPro Care disperzija RM 784, 5l
FloorPro Care disperzija RM 784, 5l
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Područja primjene
  • Sredstvo za njegu poda
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