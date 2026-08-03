FloorPro Care Dispersion RM 784 od Kärchera je hranjiva polimerna disperzija s visokom pokrivnom moći, koja se nanosi ručno u samo dva prolaza ravnom krpom ili krpom za nanošenje, brzo se suši i nakon toga se vrlo lako polira. Svestran za upotrebu na elastičnim podovima od linoleuma i PVC-a, kombinirani proizvod prikladan je za premazivanje i obnavljanje zaštitnog filma kao i za brisanje. Učinkovito i pouzdano uklanja ružne otiske. FloorPro Care Dispersion RM 784 stvara protuklizni film (u skladu s DIN 51131 i DIN EN 13893), otporan na prljavštinu, otporan na abraziju ili svileno-mat film, ovisno o podnoj oblogi.