FloorPro Care disperzija RM 784, 5l
Polimerna disperzija za početnu, srednju njegu i održavanje elastičnih podnih obloga. Stvara protuklizni, polumat zaštitni film koji odbija prljavštinu, otporan je na abraziju.
FloorPro Care Dispersion RM 784 od Kärchera je hranjiva polimerna disperzija s visokom pokrivnom moći, koja se nanosi ručno u samo dva prolaza ravnom krpom ili krpom za nanošenje, brzo se suši i nakon toga se vrlo lako polira. Svestran za upotrebu na elastičnim podovima od linoleuma i PVC-a, kombinirani proizvod prikladan je za premazivanje i obnavljanje zaštitnog filma kao i za brisanje. Učinkovito i pouzdano uklanja ružne otiske. FloorPro Care Dispersion RM 784 stvara protuklizni film (u skladu s DIN 51131 i DIN EN 13893), otporan na prljavštinu, otporan na abraziju ili svileno-mat film, ovisno o podnoj oblogi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|2
|pH vrijednost
|8
|Težina (kg)
|5,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
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Područja primjene
- Sredstvo za njegu poda